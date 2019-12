80 Hütten und tolles Flair

BAD MERGENTHEIM.Der Bad Mergentheimer Weihnachtsmarkt beginnt an diesem Donnerstag, 12. Dezember – und lädt vier Tage lang zum Stöbern, Genießen und Entdecken in einem besonderen Ambiente ein.

Mit dem prächtigen Weihnachtsmarkt schlüpft die romantische Kur- und Urlaubsstadt in ihr Festtagskleid. Der traditionelle Weihnachtsmarkt im historischen Stadtkern findet bis zum 15. Dezember (Sonntag) statt und öffnet täglich von 12 bis 20 Uhr seine Pforten. Rund 80 Aussteller versammeln sich auf dem Marktplatz und in der Burgstraße. Täglich gibt es ein abwechslungsreiches Begleitprogramm auf der großen Bühne am Marktplatz. Wieder geboten ist in diesem Jahr die beliebte und wunderschön anzusehende Illumination des Deutschordensschlosses.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Donnerstag um 15 Uhr durch Oberbürgermeister Udo Glatthaar und das Kinder- und Jugendblasorchester der Stadt Bad Mergentheim. Insgesamt wird es an den Markt-Tagen mehr als 20 Auftritte auf der großen Bühne geben – darunter verschiedene Chöre und Instrumentalgruppen, Musikkapellen aus den Stadtteilen und Kindergärten. Das detaillierte Programm mit allen Uhrzeiten für die jeweiligen Aufführungen kann auf www.bad-mergentheim.de eingesehen werden und liegt in Form eines Begleit-Flyers in allen städtischen Einrichtungen und vielen Geschäften aus. stv

