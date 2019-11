78 Ausbildungsplätze sind insgesamt vorhanden

Bad Mergentheim.Die Fachschule für Physiotherapie Sanitas Tauberfranken öffnet am Donnerstag, 28. November, um 18.30 Uhr ihre Türen für alle Interessierten. Schüler und Dozenten zeigen die Schule und beantworten Fragen, etwa zu den Inhalten der dreijährigen Ausbildung, zu den Kosten, den Fördermöglichkeiten, den Voraussetzungen, zum Bewerbungsverfahren und zu den weiteren Berufsaussichten.

Außerdem können die Unterrichts- und Praxisräume besichtigt werden. Die Physiotherapieschule Sanitas Tauberfranken bietet als einzige Schule in der Region 78 Ausbildungsplätze für angehende Physiotherapeuten an. Nach dem theoretischen Unterricht beginnt der Einsatz in Krankenhäusern, Rehakliniken und Praxen. Die beruflichen Perspektiven für Physiotherapeuten sind gut. Denn sie können in Kliniken, Sportvereinen, Fitnessstudios oder eigenen Praxen tätig werden.

Alle Interessierten sind willkommen. Infos zur Ausbildung gibt’s auch auf der Homepage www.sanitas-tauberfranken.de. ghtf

