7,4 Millionen Euro für Kindergarten und Schule in Edelfingen

Bad Mergentheim.Die nächsten Schritte beim Edelfinger Großprojekt, das den Neubau des Kindergartens und die Sanierung/Erweiterung der Grundschule umfasst, wurden vom Rat einstimmig abgesegnet.

Stadtbaudirektor Bernd Straub informierte über die Gesamtkosten von nun 7,4 Millionen Euro, wobei knapp 3,25 Millionen auf die Grundschule entfallen und 4,15 Millionen auf den Kindergarten. Der Gesamtanteil der Stadt liegt aktuell bei 5,7 Millionen Euro.

Zusätzliche Kosten, die jetzt in den 7,4 Millionen Euro enthalten sind, entstünden laut Straub für die Planung und Ausführung eines gebäudetechnischen Konzepts mit Heiz- und Kühldecken sowie mit einer mechanischen Lüftung. Die Aufwendungen hierfür addieren sich auf zusammen 456 000 Euro (240 000 Euro für die Grundschule und 216 000 Euro für den Kindergarten). Das Konzept solle aus Sicht der Verwaltung für alle zukünftigen Kindergarten- und Grundschulprojekte als Standardlösung dienen, um damit auf geänderte Nutzerwünsche aufgrund des Klimawandels zu reagieren. Eine hohe Behaglichkeit in den Räumen und die Energieeffizienz wurden unter anderem als Vorteile in der Ratsvorlage aufgezählt.

Zwei Aufträge vergab das Gremium schließlich noch für das Edelfinger Projekt. Die Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten soll die Firma Zimmerei Vogelhuber aus Simmershofen zum Preis von knapp 119 000 Euro übernehmen. Die selbe Firma erhielt auch den Zuschlag für die Zimmer- und Holzbauarbeiten. Kosten hier: fast 107 000 Euro.

