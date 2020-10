65 gemeinsame Jahre in Glück und Zufriedenheit

Stuppach.„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an …“ sang Udo Jürgens. Patriz und Sophie Herrmann können auf 65 Ehejahre zurückblicken. Das ist ein Glück, das nur wenigen beschieden ist.

Typisch für ihre Generation bestimmte der Krieg und seine Folgen ihre Jugend und die Zeit als junge Erwachsene. Patriz Herrmann wuchs mit vier Brüdern und zwei Schwestern in Stuppach auf. Die Eltern betrieben eine Landwirtschaft, er selbst – geboren 1925 – ergriff den Beruf des Kfz-Mechanikers, den er in Bad Mergentheim erlernte. Die Gesellenprüfung legte er 1943 ab und wurde gleich danach eingezogen. Er wurde zum Panzermonteur ausgebildet und immer wieder zu Lehrgängen abkommandiert, von direkten Kriegshandlungen blieb er daher weitgehend verschont. Das Ende erlebte er in Norddeutschland, in Schleswig, wo ihn die Engländern gefangen nahmen. Schon im September kehrte er nach Stuppach zurück. Ein Bruder war gefallen, einer vermisst. „Die Zeiten waren schwer, es gab viel Leid“, erinnert er sich. Er half mit in der elterlichen Landwirtschaft, dann war er wieder in seinem Beruf tätig und reparierte Landmaschinen.

1955 war ein bedeutendes Jahr, denn Patriz Herrmann legte seine Meisterprüfung ab, baute ein Haus, heiratete seine Sophie und gründete sein eigenes Geschäft, das er zusammen mit seiner Frau bis 1992 führte. Zunächst als Kfz-Werkstatt, dann kam eine Tankstelle hinzu. Später verkaufte und wartete er land- und forstwirtschaftliche Kleingeräte. Die Firma gibt es heute noch, und sie steht nach wie vor am selben Platz. Gepachtet hat sie sein ehemaliger Mitarbeiter.

Sophie Liebl wurde 1927 geboren, ihre Familie lebte im Sudetenland. 1945 wurden sie vertrieben und kamen nach Bad Langensalza in Thüringen. Dort wollte Sophie nicht bleiben. „Ich bin abgehauen, in den Westen“, erinnert sie sich. Auch einer ihrer Brüder ging nach Westen; beide lebten dann in Schechingen nahe Schwäbisch Gmünd.

Es hat mächtig gefunkt

Sophies Bruder heiratete 1949 eine Kusine von Patriz Herrmann. „Bei der Hochzeitsfeier haben wir uns erstmals gesehen“, erinnern sich beide. Und es hat mächtig „gefunkt“. Sechs Jahre strichen mit gegenseitigen Besuchen ins Land, und die Liebe wuchs. Am 22. Oktober 1955 heirateten die beiden in Stuppach – „erst auf dem Rathaus, dann in der Kirche“, erzählen erzählen sie, als wäre es gestern gewesen. „Für mich war es der schönste Tag in meinem Leben“, betont Patriz Herrmann. Das Paar zog ins neu erbaute Haus, in dem es heute noch lebt. Unten waren (und sind) Werkstatt und Geschäftsräume, oben ist der Wohnbereich. „Wir haben immer viel gearbeitet, das hat uns jung gehalten“, sagen die Jubilare.

Eigene Kinder blieben dem Paar verwehrt, aber die große Verwandtschaft sorgte für reichen Kindersegen. Auf der Anrichte stehen Bilder von großen und kleinen Verwandten. Patriz Herrmann engagierte sich lange Jahre als zweiter Vorsitzender im Kirchengemeinderat – damals leitete Pfarrer Hilsenbeck die Gemeinde. Seine Frau Sophie ging regelmäßig kegeln. Die Arbeit im Geschäft nahm beide in Anspruch, doch Patriz blieb Zeit für seine Hobbys: Zunächst hatte er zwei Oldtimer, außerdem avancierte er zum Ortschronisten und Archivar. Nach wie vor ist er eifrig bestrebt, „Vergangenes der Zukunft zu erhalten, damit die jungen Leute nachlesen können, wie es früher einmal war“. Gemeinsam haben die Eheleute im Ruhestand das Reisen für sich entdeckt und fast ganz Europa besucht. „Gesundheitlich geht’s uns gut, wir haben viel Kontakt zu unseren Familien. Wir sind sehr zufrieden“, sagen Patriz und Sophie Herrmann.

