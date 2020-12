61 treue Mitarbeiter wurden für ihre Leistung geehrt

Bad Mergentheim.Ein Jahr voller Herausforderungen war es auch für Roto Frank Dachsystem-Technologie in Bad Mergentheim. Doch der Dachfenster-Hersteller reagierte schnell, sicherte die Lieferfähigkeit und brachte ein positives Ergebnis aufs Papier. Dafür dankte das Unternehmen nun dem gesamten Team – und ehrte zudem die 61 Jubilare.

Für ihr großes Engagement und für das gemeinsam Erreichte erhielten alle knapp 1500 Mitarbeiter von Roto Dachfenster zum Jahresende eine zusätzliche Prämienzahlung. „Bei Roto verstehen wir uns als eine Einheit“, erklärt Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Jeder leistet an seiner Position einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg und unterstützt unsere Weiterentwicklung im Sinne unserer Kunden. Deswegen haben wir die Krise bisher gut gemeistert. Dafür hat jeder Einzelne Dank und Anerkennung verdient.“

Jubilarfeier verschoben

Die Jubilarfeier, die in den vergangenen Jahren immer mit der großen Weihnachtsfeier am Standort Bad Mergentheim ausgerichtet wurde, wurde aufgrund der aktuellen Situation auf unbestimmte Zeit verschoben. Die 61 Jubilare nahmen daher zunächst den Dank von Christoph Hugenberg im Namen des gesamten Unternehmens in Empfang. Die Übergabe der Geschenke erfolgt im kommenden Jahr. 40 Mitarbeiter erhalten für ihre Loyalität über zehn Jahre hinweg eine Roto-Armbanduhr, die silberne Roto-Ehrennadel sowie eine Flasche Roto-Wein vom unternehmenseigenen Weinberg. Weitere 21 Mitarbeiter sind seit bereits 25 Jahren fester Bestandteil des Unternehmens. Sie erhalten den goldenen Wilhelm, die goldene Roto-Ehrennadel, eine Flasche Roto-Wein oder Blumen sowie die IHK-Ehrenurkunde.

Für zehn Jahre Firmenzugehörigkeit geehrt: Hannah Schmidt, Laura Scherer, Walter Neufeld, Thorsten Schmieg, Peter Klett, Manuel Keller, Waldemar Vogel, Vjatcheslaw Heibel, Fouad Kmayha, Flurim Syla, Adel Salman, Sergej Laperdin, Andreas Fragner, Anton Wagner, Silvio Voigt, Viktor Oswald, Christian Hügel, Angelos Tsitoumis, Patrick Backhaus, Murat Yektin, Mario Bubeck, Danny Hallbaur, Adem Gürbüz, Christopher Schmidt, Kurt Klepsch, Kai Scheunpflug, David Sabo, Peter Fröhlich, Torsten Hübner, Michael Blesch, Konrad Rastel, Eugen Baus, Ralf Heinkelmann, Tunga Ömer, Michael Steblau, Gebhard Freund, Frank Moll, Fatigül Kaya-Erdogan, Martina Moetwil, Dieter Preißinger.

Für 25 Jahre Firmenzugehörigkeit geehrt: Hannes Katzschner, Olga Damm, Lilli Brudel, Lutz Meyer, Stefan Riedlinger, Ralf-Jürgen Hauer, Paul Muhler, Helmut Neumann, Ralph Ulshöfer, Horst Kirchdörfer, Dietmar Schnabel, Ingo-Amato Karres, Michael Frank, Armin Hartmann, Andreas Hefner, Andreas Hofmann, Ralf Hollenbach, Helmut Wild, Walter Reimchen, Alexander Kowaljow, Johannes Düll.

