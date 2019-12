500 Euro für Hilfsgemeinschaft

Bad Mergentheim.Wie kann Schokolade an der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim die Kinder-Gesundheit in Haiti fördern? Antwort: Schüler des Technischen Gymnasium an der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim wurden zum Nikolaustag aktiv und sammelten Spenden, um Schüler in Haiti hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Versorgung in Zukunft besserstellen zu können.

Die vom Verein für berufliche Bildung gespendeten Nikoläuse wurden an die Klassen der Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) sowie der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim gegen eine Spende ausgegeben. Dabei boten die Nikoläuse der SMV mit weihnachtlichen Liedern eine willkommene Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit und stifteten in manchem Schüler-Bewusstsein neben Konsum-Geschenken auch die Idee von Schenkungen mit weltveränderndem Mehrwert in Form von Spenden. Die Förderung der gesundheitlichen Versorgung in Haiti im Wert von 500 Euro wird die „Taubertäler Hilfsgemeinschaft e.V.“ verantworten. Zudem wird die „Luzia Academy“ unterstützt in Form von Schulessen, Büchern sowie Schulkleidung. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019