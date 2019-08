47 Menschen ohne Dach über dem Kopf

Obdachlosigkeit ist längst kein reines Großstadt-Problem mehr, sondern betrifft auch ländliche Regionen. 2018 hatten offiziell 47 Personen im Main-Tauber-Kreis kein eigenes Dach über dem Kopf.

Bad Mergentheim. Mietschulden, psychische Probleme, Alkohol- oder Drogenprobleme – all das sind Gründe, warum ein Mensch seine Wohnung verliert und auf der Straße landet. Treffen können diese Probleme jeden. Auch im Main-Tauber-Kreis gibt es zahlreiche Betroffene. Denn Obdachlosigkeit ist bei weitem kein Problem, dass nur in Metropolen wie Berlin, München oder Frankfurt existiert, auch wenn es dort im Stadtbild präsenter ist.

Im vergangenen Jahr erfasste das Landratsamt in Tauberbischofsheim insgesamt 47 Personen ohne festen Wohnsitz, wie ein Sprecher der Behörde auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 hatte die Anzahl bei 54 Personen gelegen, 2016 bei 51.

Nicht alle sind erfasst

Um die Aussagekraft dieser Statistiken richtig einzuschätzen, muss man allerdings wissen, dass das Landratsamt keine gesonderte Statistik zur Zahl der Obdachlosen führt. „Statistisch erfasst werden wohnungslose Personen nur, wenn sie wenn sie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Sozialgesetzbuch XII-Leistungen) oder Grundsicherung für Arbeitssuchende (Sozialgesetzbuch II-Leistungen) erhalten“, erläuterte der Sprecher. Die Dunkelziffer könnte dementsprechend also höher liegen.

Die 47 erfassten Personen teilen sich wie folgt auf: Zehn davon sind so genannte Durchwanderer, die vom Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration des Landkreises insgesamt 178 Tagessätze ausgezahlt bekamen. Wie der Begriff schon nahelegt, handelt es sich bei den Durchwanderern um Personen ohne festen Wohnsitz, die sich jeweils nur kurz an einem Ort aufhalten und dann weiterziehen.

Neben dieser Gruppe haben sieben weitere Personen in einer Obdachlosenunterkunft Grundsicherung erhalten. „Die Tagessätze wurden ausschließlich in Wertheim, Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim ausgezahlt sowie für Unterbringung in diesen Kommunen sowie in Niederstetten“, hieß es dazu vom Landratsamt.

Das Jobcenter Main-Tauber hat im vergangenen Jahr insgesamt 892 Tagessätze an 18 Durchwanderer sowie zwölf Personen in einer Obdachlosenunterkunft in Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim ausgezahlt.

„Starke Zunahme“

Um die Unterbringung der Obdachlosen müssen sich die Kommunen kümmern. Für sie ist dies eine Pflichtaufgabe, wie Carsten Müller, Pressesprecher der Stadt Bad Mergentheim, erklärt. In der Großen Kreisstadt finden aktuell zwölf Personen ein Obdach. „Die Zahl der Wohnungssuchenden, die in unserem Sozialamt vorsprechen, hat in den letzten Jahren stark zugenommen“, so Müller. Nahezu täglich kämen Menschen ins Rathaus, die eine Wohnung suchten.

Untergebracht werden die Obdachlosen in Bad Mergentheim in einer Containeranlage nahe der Igersheimer Straße, hinter dem Lidl-Markt. Elf Zimmer mit jeweils zwei Plätzen gibt es dort.

Die schmucklosen Räume sind mit dem Notwendigsten möbliert: Ein Bett, ein Schrank, Tisch und Stühle. Die Bewohner können dort ihr persönliches Hab und Gut mitbringen. Wer allerdings die komplette Einrichtung seiner ehemaligen Wohnung dorthin mitnehmen will, wird dafür in der Unterkunft keinen Platz finden.

Für die Bewohner gibt es dort zudem eine Gemeinschaftsküche mit einem kleinen Herd, einen Waschraum und eine Waschküche. Elektroheizkörper sorgen dafür, dass in den kälteren Monaten niemand frieren muss. Und einmal in der Woche kommt eine Putzfrau und sorgt in der Anlage für Ordnung.

Einer der Bewohner der Anlage am Stadtrand ist D. (Name der Redaktion bekannt). Er findet es dort „recht okay“, wie er im Gespräch erzählte. „Die Einrichtung ist vollkommen in Ordnung, man hat ein Dach über dem Kopf und es ist warm“, sagte er. Nur dass es, im Gegensatz zur Unterkunft im Dainbacher Weg, keine SAT-Schüssel gibt, findet er ein bisschen unfair. „Aber ansonsten ist alles super“, betonte der junge Mann. Probleme gibt es in der Einrichtung keine, wie der Sprecher der Stadtverwaltung betonte.

„Schwierigkeiten mit Alkohol, Drogen oder Kriminalität haben wir dort keine“, merkt Reiner Heinze vom Sozialamt der Stadt Bad Mergentheim an.

Auch Kirchen sind engagiert

Nicht nur Heinze und seine Kollegen in der Stadtverwaltung beschäftigen sich regelmäßig mit dem Thema Obdachlosigkeit. Auch die Kirchen in der Region sind eine wichtige Anlaufstelle für Menschen in Not. „Bei uns klingeln regelmäßig Menschen ohne Dach über dem Kopf beim Pfarramt“, berichtete etwa Renate Meixner, Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks Weikersheim auf Anfrage.

Im Schnitt etwa alle zwei Wochen stünde ein Hilfesuchender vor der Tür. Die Zahl sei dabei in den letzten Jahren konstant geblieben, sprich der Trend sei weder rückläufig noch ansteigend.

