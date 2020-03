45 853 Gesamtstunden für Bürgerwohl geleistet

Die Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr stand ganz im Zeichen von besonderen Ehrungen und dem Abschied von Stadtkommandant Andreas Geyer, der Kreisbrandmeister wird.

Bad Mergentheim. Die Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr der Stadt Bad Mergentheim fand im Gemeindesaal Hachtel statt. Stellvertretend für die erfreulich zahlreich erschienenen kommunalen Ehrengäste begrüßte Andreas Geyer, der scheidende Stadtkommandant, Oberbürgermeister Udo Glatthaar und Ortsvorsteher Reinhard Brand. Ein besonderer Willkommensgruß ging an den Gast aus Österreich, den Ehrenkommandanten der Bregenzer Feuerwehr und Ehrenmitglied der Mergentheimer Wehr, Eugen Schertler.

An die Wehrmänner und -frauen gerichtet meinte Geyer einleitend: „Ohne Sie und ohne Ihre großartig geleistete Arbeit wäre die Feuerwehr nicht einsatzfähig.“ Dies verdeutlichten recht anschaulich auch die folgenden Zahlen, nach dem musikalischen Willkommensgruß durch den Spielmannszug der Abteilung Markelsheim.

„Die Freiwillige Feuerwehr ist keine Bürgerinitiative, die nur für oder gegen etwas ist“, so Geyer: „Sie ist die wohl älteste und effektivste Selbsthilfeeinrichtung der Bürgerschaft, in der nicht nur gefordert, sondern angepackt, geholfen und gerettet wird.“ Die Einsätze der Feuerwehren umfassten neben der Brandbekämpfung vermehrt Einsätze im Bereich technische Hilfeleistung und Umweltschutz. Das bedeute, dass sich die Wehrleute einer ständigen Aus- und Fortbildung stellen müssten.

Erschreckend sei die Tatsache, dass es immer häufiger zu Übergriffen – ja tätlichen Angriffen – gegen Rettungskräfte kommt, dies mache ihn persönlich sprachlos, so Geyer. Der Personalstand (im vergangenen Jahr leicht ansteigend) mit derzeit 806 Mitgliedern, davon 135 Frauen, sei zufriedenstellend. Allerdings bereite ihm die Tagverfügbarkeit während der normalen Arbeitszeiten etwas Sorgen. Die Verwaltung sollte deshalb bei der Einstellung neuer Mitarbeiter gezielt dafür werben, in die Feuerwehr der Stadt einzutreten.

Mit 322 Einsätzen habe man erfreulicherweise deutlich unter den Einsätzen der vorangegangenen Jahre gelegen. Die in den letzten Jahren gestiegenen Anforderungen mit erweiterten Einsatzgebieten der Wehren erforderten natürlich auch steigende Zahlen in punkto Übung und Ausbildung am Standort, an der Landesfeuerwehrschule, die Arbeit der Fachgruppen, die Bereiche Atemschutz und sonstiger Dienste.

Insgesamt leistete die Gesamtwehr der Stadt die stolze Zahl von 45 853 Gesamtstunden für die Einwohnerschaft, davon entfallen 35 135 Stunden auf Einsatz- und Übungsstunden.

Aus Zeitgründen verzichtete Geyer auf die Aufzählung der Einsätze, sondern erwähnte nur einige ganz spezielle und teils kuriose Einsätze. Er ging auch auf die allgemeine Ausrüstung im Bereich Lösch-, Rettungs- und Kommunikationstechnik und Dienstkleidung der Wehren ein, die weiter verbessert und aktualisiert wurde. Vermutlich werde man im Oktober ein zweites Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr übergeben können.

Erfreulich sei die Entwicklung im Nachwuchsbereich der Abteilungen, mit inzwischen elf Jugendgruppen im Stadtgebiet und zwei Kindergruppen.

Der Bericht des Jugendleiters der Bad Mergentheimer Gesamtwehr, Sebastian Sieber, beinhaltete das ganze Spektrum der Nachwuchsförderung in der städtischen Feuerwehr. 194 Kinder und Jugendliche, davon sechs weibliche und erfreulicherweise auch behinderte Jugendliche und mit Migrationshintergrund, zähle man aktuell in den Gruppen. Derzeit würden die Vorbereitungen zur Gründung einer gemeinsamen Jugendgruppe der Abteilungen Herbsthausen und Rot getroffen.

Nicht ohne Stolz gab der Jugendleiter bekannt, dass 31 Mal die Jugendflamme der Stufe eins und sechs Mal die Spange der bayerischen Jugendleistungsprüfung verliehen werden konnten.

Die Mitglieder der Jugendgruppen leisteten zudem viele freiwillige Stunden für die aktiven Wehren in der Bewältigung der verschiedensten Veranstaltungen. Dies alles wäre nicht möglich gewesen, ohne das Engagement der 55 Jugendleiter in den Abteilungen.

Die einzige musikalische Einheit der Gesamtwehr, der 24 Personen umfassende Spielmannszug der Abteilung Markelsheim, konnte laut Michael Kronhofmann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der überwiegende Teil der Auftritte erfolgte im Rahmen feuerwehrtechnischer Veranstaltungen, die man musikalisch umrahmte. Aber auch im Bereich Freizeitgestaltung wurde einiges unternommen.

Für Kassenwartin Petra Weiss, die nicht anwesend sein konnte, verlas Kassenprüfer Ewald Lutz den Kassenbericht. An Zinsen habe man so der Kassenprüfer etwas süffisant, im Übrigen die stolze Summe von „elf Cent“ erwirtschaften können, was für Erheiterung im Saal sorgte. Namens der beiden Kassenprüfer bestätigte er der Kassenwartin eine vorbildliche Buch- und Kassenführung und schlug Entlastung vor. Diese wurde von OB Glatthaar beantragt und von der Versammlung einstimmig erteilt.

In seinen Grußworten würdigte der OB ausdrücklich die unersetzliche Arbeit der städtischen Wehren. Die Feuerwehr sei eine starke Gemeinschaft für die Gemeinschaft, die gewaltigen Respekt verdiene. Die Zahl von „45 853 Einsatzstunden“ müsse man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen.

Die Stadtverwaltung sei sich ihrer Verantwortung bewusst und werde auch künftig ihre Feuerwehr unterstützen. Deshalb seien im städtischen Haushalt wieder Mittel eingestellt, für die Verbesserung der Ausrüstung und damit der Einsatzbereitschaft der Wehr. Andreas Geyer habe als Kommandant der Gesamtwehr durch seine unermüdliche Arbeit maßgeblich dazu beigetragen, dass die Wehr getreu ihrem Wahlspruch „Schnell – zuverlässig – kompetent“ die ihr gestellten Aufgaben jederzeit erfüllen konnte. Er habe auch unpopuläre und schwierige Themen angepackt und sei für „seine“ Kameraden im wahrsten Sinne des Wortes durchs Feuer gegangen. Im Namen der Stadt danke der OB Andreas Geyer ausdrücklich für seine Arbeit und wünschte ihm für die weitere Zukunft alles Gute in seiner neuen Tätigkeit im Landkreis.

Kreisbrandmeister Alfred Wirsching erinnerte in seinen Grußworten unter anderem an die Pflichten der Kommunen, die Feuerwehren in dem Maß zu unterstützen, damit sie jederzeit ihren Aufgaben gerecht werden können. Die Grüße des Kreisfeuerverbandes überbrachte Vorsitzender Sebastian Quenzer, der ebenso die sich häufenden Übergriffe auf Feuerwehr, Polizei und DRK verurteilte. Und trotz dieser Übergriffe seien sie alle immer wieder bereit und motiviert die verantwortungsvollen Aufgaben für die Allgemeinheit wahrzunehmen, im Spagat zwischen Firma, Freizeit und Familie.

Eugen Schertler überbrachte die Grüße der Bregenzer Kameraden, mit denen die Wehr der Badestadt seit Jahren freundschaftliche Beziehungen unterhält.

Noch unter dem Eindruck der Dankesworte beendete der sichtlich gerührte Andreas Geyer seine letzte Hauptversammlung als Kommandant der Gesamtwehr Bad Mergentheim. Seine Arbeit in der Kurstadt habe ihm immer Freude bereitet. Er habe hier in Bad Mergentheim viele Menschen um sich gehabt, die ihn unterstützten und ohne die er wahrscheinlich nicht acht Jahre lang durchgehalten hätte. Es sei für ihn eine Genugtuung, wenn seine Arbeit dazu beigetragen habe, die Gesamtwehr der Kurstadt so weiter zu entwickeln, damit sie ihren so wichtigen Auftrag erfüllen kann, auch wenn er sich dabei so manche blutige Nase geholt habe. Er könne nun eine Feuerwehr übergeben, die zu den Vorzeige-Wehren im Land gehöre, die personell und materiell ein sehr hohes Niveau vorweisen könne.

Seine Nähe zu den Kameraden der Stadt bleibe erhalten, auch bedingt durch seinen Wohnort Bad Mergentheim. Er werde mit Interesse die weitere Entwicklung der Wehr verfolgen und jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, so Geyer.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020