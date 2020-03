40 Jahre im Einsatz: Bildvortrag zum NSG-Jubiläum

Bad Mergentheim.„Ursachen und Folgen des großen Artensterbens – 40 Jahre im Einsatz für Biodiversität und Biotopschutz“. Unter diesem Motto steht der Bildvortrag der Naturschutzgruppe Taubergrund im Rahmen ihres 40. Jubiläumsjahres. Er findet am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr im Kurhaus (Kleiner Kursaal). Die Zeit drängt: Laut des Weltbiodiverstätsrates sind eine Million Arten bereits verschwunden oder höchst gefährdet. So sind allein in Baden-Württemberg mehr als die Hälfte der 460 Wildbienenarten akut vom Aussterben bedroht. Auch anderen Arten wie etwa verschiedene Singvögel und das Rebhuhn geht es nicht besser. Die Ursachen für das Artensterben sind sehr komplex und vielseitig. Fast überall auf der Welt hat der Mensch die Natur stark verändert. Vor allem die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen, Luftverschmutzung und die mannigfache Landnutzung hat dazu geführt, dass weltweit Arten und Lebensräume in dramatischem Ausmaß bedroht sind. Wie sieht es bei uns im Lieblichen Taubergrund aus? Was kann und muss geschehen? Diese und viele andere Fragen stehen im Mittelpunkt dieses Vortages der Naturschutzgruppe Taubergrund. / kv

