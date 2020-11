345 000 Euro aus Hilfsfonds abgeflossen

Bad Mergentheim.Die Corona-Krise war auch im Gemeinderat am Donnerstag Thema. Aus dem im Mai aufgelegten Hilfsfonds der Stadt Bad Mergentheim wurden inzwischen 345 000 Euro abgerufen. Das Gremium beschloss nun weitere Unterstützungsmaßnahmen für die örtliche Wirtschaft.

Die Stadt will eine finanzielle Anschubhilfe für den neuen digitalen City-Gutschein der Citygemeinschaft leisten und gibt dafür 25 000 Euro aus. Das kostenlose Parken an den Adventssamstagen in den städtischen Parkhäusern wird auf zwei Stunden erhöht und die Nutzung des Stadtbusses an diesen Tagen kostenfrei.

Die Stadt tritt zudem 2021 der Citygemeinschaft offiziell bei und zahlt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Und es soll ab März einen mobilen Spielplatz in der Innenstadt geben, in Form eines Spielcontainers, „Kukuk-Box“ genannt.

All dem stimmten die Stadträte einstimmig zu und ebenso einer Übertragung der Restmittel des Hilfsfonds (einst aufgelegt mit 500 000 Euro) ins Jahr 2021 zum Zwecke weiterer Wirtschaftsfördermaßnahmen.

Bis Anfang November waren 117 Anträge auf Zuschüsse bei der Stadt eingegangen. 90 wurden bewilligt, zwölf sind noch in Bearbeitung und 15 wurden abgelehnt. Allein 38 Anträge kamen aus dem Bereich Gastronomie/Hotellerie.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020