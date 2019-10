3341 Besucher sorgen für Erfolg

Bad Mergentheim/Frankfurt.Die Universal Pictures International Germany GmbH und das Rekord-Institut für Deutschland hatten zu einem offiziellen Weltrekordversuch im Rahmen des Filmstarts von „Ich war noch niemals in New York“ (wir berichteten) aufgerufen – „mit großem Erfolg“, wie die Veranstalter jetzt mitteilen: „3341 Besucher erschienen am Sonntagnachmittag in 43 Kinos in ganz Deutschland“, um gemeinsam vor dem Film Kaffee und Kuchen mit Sahne zu genießen. Mindestens 1500 Gäste waren laut Veranstalter nötig, um den neuen Rekord aufzustellen. Alle teilnehmenden Kinos erhielten somit im Anschluss an die Veranstaltung eine offizielle Weltrekord-Urkunde – auch das „Movies“ in Bad Mergentheim. pm/sabix

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019