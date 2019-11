33 Prozent dürften es, drei Prozent tun es

An jedem Werktag benötigt der DRK-Blutspendedienst allein 1800 Blutspenden in Baden-Württemberg, um die Patientenversorgung in den Kliniken des Landes lückenlos sicherzustellen.

Bad Mergentheim/Stuttgart. Blut ist nur sehr begrenzt haltbar. Blutplättchen, die beispielsweise für die Behandlung von Tumorerkrankungen benötigt werden, sind nur vier Tage einsetzbar. Diese Tatsachen bedingen,

...