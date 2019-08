33 OB-Handschläge zur Vereidigung

In großer Einstimmigkeit konstituierte sich der neue Bad Mergentheimer Gemeinderat. Zuvor wurden sechs Alt-Räte verabschiedet.

Bad Mergentheim. Insgesamt 43 Tagesordnungspunkte (neuer Rekord!) bewältigten zunächst die alten, dann die neuen Stadträte hintereinander weg in knapp 4,5 Stunden im aufgeheizten Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen.

Das alte Gremium arbeitete noch 24 Punkte ab, ehe die Konstituierung des neu gewählten Rates mit 19 Punkten anstand. Oberbürgermeister Udo Glatthaar wies auf die Rechte und Pflichten hin und sprach von einem „großen Ehrenamt“, das hier für fünf Jahre übernommen werde: „Sie vertreten die größte Stadt im Main-Tauber-Kreis und haben deshalb mehr Sitzungen als die meisten anderen“, so Glatthaar, der weiter betonte: „Sie entscheiden frei – ausgerichtet am öffentlichen Wohl.“

Mit 33 Handschlägen des Oberbürgermeisters erfolgte schließlich die Vereidigung der neuen Stadträte, die davor auch öffentlich ihren Eid auf die Verfassung abgelegt hatten: Die CDU stellt 14, die Grünen sieben, die Freien Wähler sechs, die SPD vier und die FDP zwei. Diesen Kräfteverhältnissen entsprechend hatte man sich bereits im Vorfeld auf die Besetzung der zahlreichen Ausschüsse und Gremien der Stadt verständigt und zog diese Wahlen auch konsequent und in großer Einstimmigkeit durch.

Erste Bürgermeister-Stellvertreterin bleibt Manuela Zahn (CDU). Zweiter Stellvertreter ist nun Rainer Moritz (Grüne), dritter Jochen Flasbeck (Freie Wähler), vierter Andreas Lehr (CDU) und fünfter Bürgermeister-Stellvertreter Klaus-Dieter Brunotte (SPD). Großen Dank sagte OB Glatthaar Manuela Zahn, Jochen Flasbeck, Andreas Lehr, Sylvia Schmid und Klaus-Dieter Brunotte für die vergangenen fünf Jahre, in denen diese ihn abwechselnd bei öffentlichen Terminen und Veranstaltungen vertreten hatten. Applaus folgte.

76 Jahre Amtszeit

Abschied und Dank markierten an diesem Donnerstagabend das Ende der abgelaufenen Legislaturperiode. Glatthaar verabschiedete sechs Mitglieder des alten Gemeinderats mit zusammen 76 Jahren Amtszeit, weil sie freiwillig „in den Ruhestand“ wechselten oder aber nicht mehr gewählt wurden.

Der Rathaus-Chef erinnerte, ehe es persönlich wurde, in einem kurzen Überblick an die zurückliegenden fünf Jahre: Die Stadt sei um rund 1000 Bürger gewachsen, 28,15 Millionen Euro habe man in den Hochbau gesteckt, nur 3,29 Millionen in den Tiefbau, während für zwölf Millionen Grundstücke erworben wurden, um Gewerbe- und vor allem Neubau-Wohngebiete zu ermöglichen. Die Kinderbetreuung, die digitale Infrastruktur und hohe Investitionen in das Feuerwehrwesen hätten die Jahre bestimmt, ebenso wie Erfolge im Tourismus, bei Großveranstaltungen (Heimattage 2016) und bei der Integration von Flüchtlingen, dank starker ehrenamtlicher Unterstützung. Die Bewerbung um eine Landesgartenschau sei zum zweiten Mal abgelehnt worden, so Glatthaar rückblickend, doch davon lasse man sich nicht unterkriegen, im Gegenteil, er und die Stadtverwaltung wollen dem neuen Gemeinderat im Herbst einen weiteren Anlauf vorschlagen.

Ade sagte an diesem Abend unter anderem Klaus-Peter Pfahler (CDU). Der Geschäftsmann und Betriebswirt saß 30 Jahre im Gemeinderat. Er wirkte durchgängig im Verwaltungsausschuss und Einschätzungsausschuss mit und gehörte seit 2009 dem Ältestenrat an. Im Aufsichtsrat des Stadtwerks war er seit 2004 vertreten und zudem von 2009 bis 2014 im Aufsichtsrat der Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH (Solymar). OB Glatthaar würdigte ihn als „Mann der Zahlen, der seinen betriebswirtschaftlichen Sachverstand stets einbrachte“. Seine Sachlichkeit und Menschlichkeit überzeugten, so Glatthaar: Pfahler sei „der Pragmatiker und Brückenbauer“ an vielen Stellen im Gremium gewesen. Großer Beifall brandete auf. Pfahler selbst dankte den Kollegen und den Verwaltungsmitarbeitern für die gute Zusammenarbeit – er habe vier Oberbürgermeister erlebt und es sei nicht immer einfach gewesen, meinte Pfahler nachdenklich, der OB Glatthaar wiederum bescheinigte in acht Jahren viel richtig gemacht zu haben.

Seit 1999 und damit 20 Jahre im Gemeinderat dabei war Bernhard Gailing (CDU). Der frühere Lehrer am Deutschorden-Gymnasium gehörte stets dem Verwaltungsausschusses an und zehn Jahre dem Gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft sowie dem Ältestenrat. Seit 2004 war er auch Vertreter der Stadt im Kur-Verwaltungsrat sowie 2009 bis 2014 zweiter Bürgermeister-Stellvertreter. OB Glatthaar: „Sie sind seit Jahrzehnten Motor des Schüleraustauschs, insbesondere mit Digne-les-Bains, und seit 2005 Gesamtvorsitzender des Partnerschaftskomitees und der Abteilung Digne. Sie waren im Kreistag und sind Ehrenkreisjägermeister. Sie sind eine starke Persönlichkeit, ein weltoffener Typ mit präsidialem Stil und ein sehr guter Botschafter unserer Stadt!“

Ein Gedicht

Gailing antwortete augenzwinkernd und zugleich dankend Richtung OB und Ratskollegen mit einem Gedicht des ehemaligen und beliebten Stuttgarter Oberbürgermeisters Manfred Rommel: „Des Gemeinderats Klugheit ist kein Rätsel. – Die Lösung heißt: die Laugenbrezel. – Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. – Mit Butter wirkt sie fabelhaft. – Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand selbst vom größten Dackel.“ Gelächter und Applaus folgten.

Grafikerin Sylvia Schmid (Grüne) gehörte seit September 2009 dem Rat an. Sie arbeitete in verschiedenen Ausschüssen mit und war die vergangenen fünf Jahre auch Bürgermeister-Stellvertreterin. „Sie sind eine stete Kämpferin für ihre Sache und fuhren politisch klare Kante“, so Glatthaar anerkennend, der ihr zudem humorvolle Seiten bescheinigte.

Ebenfalls zehn Jahre im Gremium wirkte Richter Dr. Klaus Hofmann (CDU) mit. Er saß im Verwaltungsausschuss sowie je eine Amtszeit im Ältestenrat, Gemeinsamen Ausschuss, Aufsichtsrat Stadtverkehr, Werbebeirat und im Ausschuss „Kinder, Familie, Senioren“. OB Glatthaar: „Sie sind ein begnadeter Denker, exzellenter Jurist, druckreifer Redner, bockelhart in der Sache und Sparkommissar in allen Lagen, aber auch kreativ bei Lösungswegen.“ Wenn er wollte, so Glatthaar, konnte Hofmann auch witzig und charmant sein; und er sei immer für eine Überraschung gut gewesen: „Wir werden Sie vermissen.“

Fünf Jahre im Rat war Diplom-Kaufmann Richard Quenzer (Freie Wähler). Er saß unter anderem im Verwaltungsausschuss und Einschätzungsausschuss sowie im Werbebeirat. „Ein Mann der Zahlen, der immer auf Sachlichkeit bedacht war“, sagte der OB: „Er hat durch seinen Erfahrungsschatz als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer so manches gute Detail für die Stadt anstoßen können. Bleiben Sie so fröhlich und offen!“

Verabschiedet wurde in entschuldigter Abwesenheit auch Helga Hessenauer-Löber. Die Bürokauffrau und Landwirtin war erst im September 2018 für Frederick Wunderle ins Gremium nachgerückt. In der kurzen Zeit habe sie, so Glatthaar, „in ihrer unnachahmlichen Art auch ein paar Duftnoten setzen können“.

Fraktionsspitzen

Am Rande der ersten Ratssitzung der neuen Legislaturperiode erfuhr unsere Redaktion auch Neuigkeiten aus den Fraktionen: So wird die CDU-Fraktion weiterhin von Andreas Lehr geführt. Seine Stellvertreter sind fortan Hariolf Scherer und Wolfgang Herz. Bei den Grünen bleibt Thomas Tuschhoff der Sprecher, ihn vertritt künftig Silke Stahnke. Die Führung der Freien Wähler bleibt in den bewährten Händen von Jochen Flasbeck und Stellvertreter Josef Wülk. Veränderungen hat es bei der SPD gegeben. Hier ist nun Inge Basel Fraktionschefin und Jeremias Träger vertritt sie. Übrigens: Der Fraktionsstatus gilt ab drei Köpfen; die FDP stellt zwei Stadträte im neuen Gremium.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019