3000 Euro nutzen Kindern

Bad Mergentheim.Für soziales Engagement in der Region hat das Stadtwerk Tauberfranken insgesamt 3000 Euro gespendet.

Bereits seit einigen Jahren ist es Tradition, dass das Stadtwerk Tauberfranken statt

Weihnachtsgeschenken für Geschäftspartner und Kunden für verschiedene soziale, kulturelle oder gemeinnützige Projekte in der Region spendet. 3000 Euro stellt das Stadtwerk insgesamt zur Verfügung.

Neue Spielgeräte

In diesem Jahr stehen ganz besonders die Kinder im Mittelpunkt: Je 1000 Euro gehen an die Stadt Boxberg und die Gemeinde Großrinderfeld. Von dem Geld sollen neue Spielgeräte für die dortigen Spielplätze angeschafft werden.

Geld für neuen Kindergarten

Die Kommunen sind sicher, dass die neuen Spielgeräte gut angenommen werden. „Kinder sind unsere Zukunft, in sie zu investieren, ist immer gut angelegtes Geld“, betonen die Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken, Dr. Norbert Schön und Paul Gehrig. In der Gemeinde Großrinderfeld wird die Spende für den in einer alten Schule kurzfristig neu entstandenen Kindergarten bzw. den dazugehörigen Spielplatz eingesetzt.

Der Kindergarten musste kurzfristig als Ausweichquartier geschaffen werden.

Weitere 1000 Euro gehen an das Burgmuseum in Krautheim. Bürgermeister Andreas Köhler freute sich sehr über die Spende. Mit dem Geld soll die Ausstellung des Burgmuseums erneuert werden.

Die neue Ausstellung soll die Geschichte der ursprünglichen Stauferburg stärker in den Vordergrund rücken und außerdem mit neuen Exponaten ganz auf die Burg Krautheim abgestimmt sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019