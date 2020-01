3000 Euro für soziale Zwecke

Bad Mergentheim.Erneut sammelten die ehrenamtlichen Helfer der katholischen Jugend Bad Mergentheim bei strahlendem Sonnenschein die alten Christbäume ein.

Doch ging die Zahl der Helfer, durch Krankheit und Überplanung bedingt, stark zurück und so kamen nur zwölf Helfer zusammen, die auf drei von lokalen Firmen bereitgestellten Lkw verteilt das gesamte Stadtgebiet und Neunkirchen abfuhren.

Abgeladen wurden die Bäume im Bauhof, wo sie nach dem Häckseln über die Hackschnitzelanlage den Mergentheimern wieder Wärme spenden. Viele Mergentheimer nutzten die Chance, ihre Christbäume loszuwerden und obendrein auch etwas Gutes zu tun.

Insgesamt kamen auch dieses Jahr wieder etwa 3000 Euro zusammen, die die katholische Jugend im Februar an Pfarrer Don Colombo in Huacho/Peru und an ein Kinderkrankenhaus überweisen werden. Don Colombo möchte einen Kindergarten in einem abgelegten Tal zu einer Schule ausbauen, um den Kindern vor Ort eine Chance zur Bildung zu geben. Da die Bad Mergentheimer Christbaumsammler mit den Spenden 2016 bis 2019 schon eine Schule in den Slums von Huacho mitfinanzierten, die 2019 eingeweiht wurde, kommt das Geld, durch Bilder bestätigt, auch dort an, wo es gebraucht wird. Im Kinderkrankenhaus sollen Spiele für krebskranke Kinder gekauft werden. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt bei den Helfern, da sich immer mehr nicht namentlich gekennzeichnete Christbäume auf den Gehwegen befinden. Für deren ehemalige Besitzer besteht noch die Chance, eine Spende über das Pfarrbüro abzugeben.

