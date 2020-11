30 000 Euro mehr für Online-Werbung

Bad Mergentheim.Die Etats für die Touristinformation und die Werbekonzeption 2021 waren eigentlich wie immer vorberaten und sollten ebenso wie die Vorjahre vom Gemeinderat nur durchgewunken werden. Doch diesmal kam es anders.

128 000 Euro erhält die Touristinfo im kommenden Jahr als „touristischen Etat“. Das ging einstimmig so durch. Für die Werbekonzeption waren 150 000 Euro (wir berichteten Anfang November) durch die beteiligten Partner des Jour-Fix, bestehend aus Vertretern des Residenzschlosses, der Kurverwaltung, des Kur- und Tourismusvereins, der „Solymar“-Therme, der Stadt, der Dualen Hochschule und einer begleitenden Werbeagentur, als Bedarf festgelegt worden. CDU-Fraktionschef Andreas Lehr sah aber aufgrund der Corona-Krise einen größeren Handlungsbedarf im Online-Werbebereich und stellte somit den Antrag, 30 000 Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen.

Dieser Vorschlag stieß aber auf wenig Gegenliebe bei Vertretern von SPD und Grünen. Inge Basel, die SPD-Fraktionsvorsitzende, vertrat ebenso wie ihr Fraktionskollege Jordan Murphy die Auffassung, dass dies in den Haushaltsberatungen in Kürze besprochen werden müsse. Und auch Klaus-Dieter Brunotte (SPD) sagte: „So geht’s nicht!“ Das müsse über den Haushalt 2021 seinen normalen Weg gehen und dürfe nicht mal eben so nebenbei beschlossen werden.

Grünen-Stadtrat Rainer Moritz sprach sich dafür aus, den ursprünglichen Etat wie geplant freizugeben, damit Werbemaßnahmen wie vorgesehen anlaufen könnten.

Der CDU-Antrag kam dennoch zur Abstimmung und erhielt 19 Ja-Stimmen, bei einer Enthaltung und zwölf Gegenstimmen. Damit stehen jetzt 180 000 Euro für die Werbekonzeption zur Verfügung.

