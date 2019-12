26 Jubilare bei Weihnachtsfeier geehrt

Bad Mergentheim.Bei Roto kamen vor kurzem am Standort in Bad Mergentheim mehr als 400 Mitarbeiter zusammen, um gemeinsam mit den Kollegen zu feiern und auf ein erfolgreiches Jahr anzustoßen. Darüber hinaus erhielten 26 Jubilare eine Anerkennung für ihre langjährige Firmenzugehörigkeit.

Jedes Jahr lädt Roto seine Mitarbeiter zu einem großen Fest nach Bad Mergentheim ein, um Danke zu sagen und ein ereignisreiches Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Nun fanden sich die Kollegen in der Logistikhalle ein und genossen die Abendstunden und den Austausch.

Nach einem Dankeschön für die gute Zusammenarbeit durch Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Roto Frank Dachsystem-Technologie, sowie durch die weiteren Führungskräfte an ihre Mitarbeiter stand die Ehrung der Jubilare an: 21 Mitarbeiter sind seit zehn, fünf seit 25 Jahren festes Mitglied bei Roto. Für ihre Treue und ihren Einsatz für das Unternehmen wurden die Mitarbeiter auf großer Bühne mit anerkennenden Worten, viel Applaus sowie mit diversen Präsenten geehrt. Eine besondere Anerkennung ging dabei an die Kollegen, die seit einem Vierteljahrhundert bei Roto tätig sind: Sie erhielten eine goldene Münze in einer Sonderprägung, die an den Firmengründer Wilhelm Frank erinnert.

Im Anschluss daran hatte die Mitarbeiterband ihren großen Auftritt. Direkt gefolgt von den „Bildern des Jahres 2019“ entstand dabei eine ganz besondere Atmosphäre, die sich laut Pressemitteilung durch den gesamten Abend zog. Zu diesem Gemeinschaftsgefühl trugen auch die vielen persönlichen Gespräche abseits des Berufsalltags sowie das Kennenlernen neuer Kollegen in entspannter Umgebung bei.

Die Gäste erfreuten sich außerdem am Buffet, nutzten die von den Azubis betriebene Cocktail-Bar und tanzten zur Musik der sechsköpfigen, in der Region bekannten Band „Crossfire“. Bis in die späte Nacht feierten die Kollegen – und wurden letztlich von einem von Roto zur Verfügung gestellten Shuttleservice sicher nach Hause gebracht.

Für zehn Jahre Firmenzugehörigkeit geehrt wurden: Anna Spirk, Anna-Lena Muthig, Inge Franke, Anja Rabis, Stephan Hettwer, Hüseyin Mutlu, Andreas Blümlein, Thilo Graf, Edwin Staus, Willi Wirsching, Christoph Grüter, Andreas Hahn, Jens Hoffert, Marcel Randolt, Christian Reiser, Ronald Bartnik, Wolfgang Schmitt, Adam Kombeitz, Christian Lieb, Marc Rauch und Matthias Siemann. Schon 25 Jahre bei Roto dabei sind: Valentina Schwarz, Dirk Stempfhuber-Keitel, Matthias Loske, Harald Haufe und Uwe Stang. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019