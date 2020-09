23 108 Schwimmbad-Besucher gezählt

Vor wenigen Tagen endete auch in Bad Mergentheim die Freibadsaison. Diese stand ganz im Zeichen der Corona-Krise. Trotzdem zählte man 23 108 Besucher in den drei Bädern.

Bad Mergentheim. Kamen im Vorjahr insgesamt 94 163 Besucher in die drei Bad Mergentheimer Freibäder in der Au, in Wachbach und Althausen, so waren es 2020 stolze 75 Prozent weniger. Schaut man sich aber die Umstände in

...