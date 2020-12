2000 Euro für Herzensprojekte

Bad Mergentheim.Mit einer Spendensumme von 2000 Euro fördert die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG auch in diesem Jahr zwei gemeinnützige Projekte in der Region: den Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim. sowie die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzbur. Angesichts der aktuellen Lageentwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus sowie den hinlänglich bekannten Maßnahmen zum Schutz jedes Einzelnen, fand die Spendenübergabe nicht wie gewohnt vor Ort statt, sondern erstmals digital.

Eine enge Kooperation mit der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg besteht schon seit über zwei Jahren. Auch im Rahmen der diesjährigen Spendenaktion entschied sich die Würth Industrie Service bewusst dazu, die Einrichtung mit einer Summe von 1000 Euro erneut zu unterstützen. Tagtäglich werden auf den Stationen Regenbogen, Schatzinsel und Leuchtturm an Leukämie und Tumoren erkrankte Kinder behandelt sowie medizintechnisch notwendige Untersuchungen zur Nachsorge durchgeführt. Unter dem Motto „Die Diagnose können wir nicht ändern, aber das Umfeld positiv beeinflussen“ leistet der gemeinnützige Verein einen bedeutenden Beitrag für das soziale Miteinander.

Kinderferienprogramm

Auch in seiner Heimat Bad Mergentheim übernimmt das Unternehmen Würth Industrie Service soziale Verantwortung. Mit einer Spende von 1000 Euro an den Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim können wichtige Hilfsaktionen, Projekte und Aktionen umgesetzt werden. In diesem Fall fließt die Spende in die Gestaltung und Umsetzung eines zweiwöchigen Kinderferienprogramms, das für die Mitarbeiterkinder 2021 angeboten werden soll und gleichzeitig den Pflegekräften Unterstützung in Sachen Kinderbetreuung bietet.

„Schon seit jeher gehört soziales Engagement zum Selbstverständnis der Unternehmenskultur. Gesellschaftliche Verantwortung hat für uns eine unverzichtbare Rolle.“, erklärte Stephanie Boss, Leiterin Marketing der Würth Industrie Service in Bad Mergentheim.

