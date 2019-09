20 Jahre aktiv mitgewirkt

Dainbach.Ortsvorsteher Thomas Faulhaber hat den langjährigen Dainbacher Ortschaftsrat Michael Hefner nachträglich aus dem Gremium verabschiedet. 20 Jahre gehörte Michael Hefner dem Rat an. Faulhaber erinnerte in einer kurzen Ansprache an die größeren Projekte wie das Neubaugebiet und die Rathaussanierung, die man zusammen bewältigt habe. Die Windkraftzone wurde ebenfalls kurz erwähnt. Der Ortsvorsteher durfte Michael Hefner für seine absolute Zuverlässigkeit ein Weinpräsent im Auftrag der Stadtverwaltung überreichen. tf

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.09.2019