19-Jährige: „Es war ein tolles Erlebnis“

Bad Mergentheim.Zurück vom Auslandspraktikum und viele positive Erfahrungen im Gepäck: Vier Wochen war Noelle Drtil, Abiturientin des Wirtschaftsgymnasiums, in Frankreich. In Rosheim nahe Straßburg absolvierte sie bei UFT France ein Praktikum. Bei dem Auslandsaufenthalt handelte es sich um den Preis des Förderkreises der Wirtschaftsjunioren Main-Tauber. Nach der Rückkehr berichtete Noelle Drtil im Gespräch mit dem Förderkreis-Mitglied Iris Lange Schmalz und UFT-Geschäftsführer Michael Drechsler von ihren Eindrücken.

„Es war ein tolles Erlebnis“, schwärmte die aus Bad Mergentheim stammende Noelle Drtil im Rückblick. In der zehn Mitarbeiter zählenden UFT-Niederlassung gewann die 19-Jährige Einblicke in den Ablauf und die Organisationsstrukturen eines auf die Behandlung von Regenwasser spezialisierten Unternehmens. Alle haben sich dort ihren Angaben zufolge rührend um sie gekümmert. „Ich habe in unterschiedliche Bereiche hineinschnuppern dürfen“, erzählte Noelle Drtil.

Als wertvolle Erfahrung, die sie nicht missen möchte, bezeichnete Noelle Drtil das Auslandspraktikum. Nicht nur der Einblick in die Arbeitsabläufe eines weltweit tätigen Unternehmens sei eine Bereicherung gewesen, auch persönlich habe sie profitiert. „Ich bin selbstständiger geworden.“ Für das Studium sieht sie sich gerüstet. Mit dem Wintersemester beginnt sie an der Universität Konstanz mit Politik und Verwaltungswissenschaften.

UFT hat zum wiederholten Male den Förderpreis zur Verfügung gestellt. „Wir sehen uns in einer gesellschaftspolitischen Verantwortung“, betonte Michael Drechsler. Man fühle sich deshalb verpflichtet, jungen Leuten die Chance für einen Auslandsaufenthalt zu geben. „Wir wollen ihnen den Start ins Leben nach der Schule erleichtern.“ Es gehe in dem Praktikum weniger darum, Fachwissen als soziale Kenntnisse zu erwerben.

In der Verleihung des Förderpreises sah Iris Lange Schmalz die vornehmste Aufgabe des Förderkreises. Bereits zum 31. Mal wurde er in diesem Jahr vergeben. Die Ideen seiner Begründer sind ihrer Auffassung nach immer noch aktuell. „Die Preisträger bekommen einen besonderen Einblick in ein Unternehmen im Ausland“, meinte sie. Der Preis ist in ihren Augen deshalb mit einem erheblichen Mehrwert verbunden. „Die Preisträger lernen eine andere Kultur kennen und entwickeln ihre Persönlichkeit weiter.“

Auch im nächsten Jahr werden wieder Förderpreise ausgelobt. Für die Absolventen der Wirtschaftsgymnasien in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim heißt es dann, im Auswahlverfahren vor der Jury zu bestehen. Noelle Drtil ermunterte ihre Nachfolger teilzunehmen: „Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019