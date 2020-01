16 Kinder waren dabei

Stuppach.16 Mädchen und Buben aus Stuppach beteiligten sich an der Sternsingeraktion, die unter dem Motto „Frieden – Im Libanon und weltweit!“ stand. Im Gottesdienst, musikalisch umrahmt von den „Alten Kameraden Stuppach“ wurden Wasser, Salz, Weihrauch und Kreide geweiht. Die Kinder wurden von Pfarrer Basilius Meiser mit einem besonderen Segen ausgesandt. Freundlich wurden sie in den Häusern aufgenommen und schrieben ihren Segen über die Haustüren. Mit dem erfreulichen Spendenergebnis von 2508 Euro helfen sie mit, die Not zu lindern. Von der riesigen Menge an Süßigkeiten, die sie geschenkt bekamen, wurde ein Teil an den Tafelladen gespendet.

