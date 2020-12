1500 Euro, Lebensmittel und Leckereien

Bad Mergentheim.Schon seit vielen Jahren unterstützt Roto verschiedene Einrichtungen in der Region Bad Mergentheim, um vor Ort Gutes zu tun und Menschen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Auch in diesem Jahr haben Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Sandra Braun, Leiterin Human Resources, einen Spendenscheck in Höhe von 1.500 Euro an Annemarie Scheckenbach, Leiterin der Tafel Bad Mergentheim, überreicht. „Roto geht es wirtschaftlich sehr gut. Daran haben die Menschen aus der Region großen Anteil. Deshalb möchten wir etwas zurückgeben und denjenigen helfen, die weniger Glück hatten“, sagt Christoph Hugenberg. Mit einer Spende in Höhe von 1.500 Euro unterstützt das Unternehmen daher die Tafel in Bad Mergentheim und ihre zahlreichen Ehrenamtlichen, damit sie ihre wertvolle Arbeit weiterhin tun können.

Zusätzlich zum Spendenscheck hat Roto 200 Nikolauspäckchen für Kinder mit Leckereien gefüllt und an die Tafel übergeben. Auch Lebensmittelspenden in Form von Mehl, Zucker, Tee und Öl füllen nun die Regale der Tafel. „In diesem Jahr hat es viele Menschen besonders hart getroffen“, sagt Christoph Hugenberg. „Es ist wichtig, dass es gemeinnützige Einrichtungen wie die Tafel gibt, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen auffangen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020