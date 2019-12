150 Jahre Treue gewürdigt

Bad Mergentheim.„Freu dich! – Es ist Weihnachten“, so lautet die Werbekampagne des Modehaus Kuhn für die Adventszeit 2019. Bei der Weihnachtsfeier im Ringhotel „Bundschu“ in Bad Mergentheim gab es ebenfalls allen Grund zur Freude.

Gleich sechs Mitarbeiter feierten ihr Firmenjubiläum mit insgesamt 150 Jahren Betriebszugehörigkeit. Monika Paustenbach aus der Herrenabteilung und Angela Sack aus der Premiumabteilung sind seit zehn Jahren im Unternehmen. Beide sind unter den Kunden für exzellente Beratung bekannt und werden auch regelmäßig im Rahmen des persönlichen Beratungstermins von Kunden gebucht. Denise Schleicher kam vor zehn Jahren als Auszubildende Einzelhandelskauffrau ins Modehaus Kuhn. Heute organisiert sie die Warenannahme, -verarbeitung, und Lieferscheinverbuchung.

Lob und Dank

Monika Fischer ist für den Kundencheckout an der Kasse im Erdgeschoss verantwortlich. In ihren 40 Jahren Betriebszugehörigkeit hat sie viele unterschiedliche Stationen im Unternehmen durchlaufen. Jutta Renner, die ebenfalls bereits seit 40 Jahren im Modehaus Kuhn ist, überzeugt in der Wäscheabteilung durch ihr Einfühlungsvermögen.

Die dritte Mitarbeiterin mit 40 Jahren Betriebszugehörigkeit ist Christa Hartmann. Nachdem sie bei Hartwaren, Zeitschriften und Parfümerie in den alten Kaufhauszeiten tätig war, ist sie nun seit vielen Jahren in der Wäscheabteilung. Diese wäre ihr auch am liebsten, sagte sie bei der Ehrung.

Alle drei Mitarbeiter mit 40 Jahren Betriebszugehörigkeit sind schon länger im Modehaus Kuhn als der Geschäftsführer Hans-Joachim Kuhn und erleben nun noch die Übergabe des Unternehmens an die dritte Generation, an Maike und Johannes Kuhn, mit.

Christa Hartmann kommentierte die Geschenk-Übergabe mit: „Es war mir immer eine Freude. Und ich bin froh, dass ich hier sein kann.“ mk

