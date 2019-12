14,2 Millionen Euro an Investitionen in 2020?

Bad Mergentheim.Die Vorberatung der Fraktionsanträge zum Haushalt 2020 der Stadt Bad Mergentheim fand am Donnerstagabend hinter verschlossenen Türen statt. Zuvor erläuterte aber Kämmerer Artur Wirtz im öffentlichen Teil der Verwaltungsausschuss-Sitzung den aktuellen Stand rund um das Zahlenwerk. Neueste Steuerschätzungen, Fakten, Beschlüsse aus den Monaten Oktober und November und die Klausur-Tagung des Gemeinderats Ende November haben hier weitere Spuren hinterlassen.

Erträgen von 65,9 Millionen Euro stehen momentan 66,4 Millionen an Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Ergebnis läge somit bei minus 500 000 Euro. Die Investitionen sind seit der öffentlichen Einbringung des Haushalts am 24. Oktober in den Gemeinderat von 13 auf 14,2 Millionen Euro gestiegen, hauptsächlich durch geplante Bautätigkeiten im Bereich Kinderbetreuung und Wohngebiete. Die Kreditaufnahme ist jetzt statt mit acht mit 9,7 Millionen Euro veranschlagt.

Wirtz ging auch kurz auf die städtischen Eigenbetriebe (EB) ein. Der Wirtschaftsplan des EB Friedhof sieht für 2020 eine Verringerung der Schulden auf nur noch 80 000 Euro vor, so dass man hier bald schuldenfrei sein werde, so Wirtz.

Der EB Abwasser stehe dagegen im neuen Jahr vor großen Projekten mit Erschließungsmaßnahmen für verschiedene Wohngebiete, in der Kernstadt (Auenland III), in Markelsheim, Löffelstelzen, Neunkirchen und Rot. Bis Ende 2020 sollen sich die gesamten Verbindlichkeiten des EB Abwasser auf 38,5 Millionen Euro summieren.

Der Ausschuss nahm von den vorgestellten Zahlen Kenntnis und begab sich dann in die nicht-öffentliche Debatte der Fraktionsanträge.

Nächste Woche soll der Haushalt 2020 dann öffentlich beschlossen werden.

