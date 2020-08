110 Jugendliche machen ihren Abschluss

Bad Mergentheim.Mit viel Freude über das Erreichte, aber auch mit etwas Wehmut über das Ende der Schulzeit an der Kopernikus-Realschule, feierten die Absolventen ihre bestandene Prüfung. Insgesamt erreichten 110 Schüler ihren Abschluss. Die Zeugnisübergabe fand dieses Jahr in einer ganz anderen Form als gewohnt statt. Die einzelnen Klassen feierten in der Aula, Cafeteria und Sporthalle der Schule.

Blick nach vorne und zurück

Im kleinen Rahmen der Klassengemeinschaft wurden die Leistungen der Schüler mit deren Eltern sowie den begleitenden Lehrkräften gewürdigt.

Wie in jedem Jahr ließ es sich Schulleiter Heiko Knebel trotz Aufteilung auf fünf unterschiedliche Feierstunden nicht nehmen, die Jugendlichen mit Worten des Rückblicks und mit Blicken in die Zukunft zu verabschieden. Er betonte, das nun Erreichte sei der Verdienst der Absolventen. Sie hätten neben dem Fernlernen, auch Verschiebungen und Veränderungen bei den Prüfungen hervorragend gemeistert.dddd

Im Anschluss gestalteten die Klassen ganz individuell ihren Abschied und bedankten sich bei ihren Wegbegleitern, den Mitschülern, Eltern und Lehrkräften für fünf beziehungsweise sechs Jahre gemeinsames Lernen und Zusammenleben.

Die Schüler reflektierten ihre Schulzeit in der Kopernikus-Realschule mit Bildern und Präsentationen über den ersten Schultag, über viele gemeinsame Klassenunternehmungen und Schulveranstaltungen. Wie bereits im Gedenkstein der Abschlussklassen eingraviert, liefen auch die Feierlichkeiten ganz nach dem Motto „Mit Abstand die Besten“.

Die Klassenlehrer würdigten die guten Leistungen der Schüler, deren Engagement für sich und die Schule und gaben ihnen auf ihren weiteren Lebensweg ermutigende Worte und kleine Andenken mit.

Preise in den Fächern: Deutsch: Neele Blank Mathematik: Neele Blank, Tim Herrmann, Mona Brunner, Marcel Herold Englisch: Mona Schauer, Selina Reibel Französisch: Mona Schauer Technik: Linus Metzger Mensch und Umwelt: Marlena Münig Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA): Marlena Münig Evangelische Religion: Paul Wiegand Katholische Religion: Marcel Herold Sport: Benedikt Ikas, Regina Klein, Neele Blank, Manuela Teufel Kunst: Marina Sukhareva Musik: Marlena Münig Geschichte: Marlena Münig Erdkunde-Wirtschaft-Gemeinschaftskunde (EWG): Paul Wiegand, Jannik Nörpel Ethik: Selina Reibel.

Preise erhielten: 10k: Selina Reibel, Neele Blank. 10l: Paul Wiegand, Mona Schauer. 10m: Marlena Münig, Linus Metzger, Elias Kuhn, Michelle Freudinger 10s: Mona Brunner, Marcel Herold, Tim Herrmann, Thorsten Schmeiser, Lukas Arnold, Tobias Haas, Benedikt Ikas, Moritz Arnold.

Belobigungen erhielten: 9b: Johannes Engert, Amatto Karres, Julia Scheidel 10k: Saskia Jany, Manuela Teufel, Hannah Brügel, Lina Buchholz, Dilara Kan, Hanna Landwehr. 10l: Andrej Sukharev, Marko Sugic, Robert Kraft, Sophie Friesen. 10m: Jannik Nörpel, Anni Egner, Juliane Hahn, Julia Lund, Xenia Pass, Alina Noskov, Luca Meyer, Gabriel Schalk, Susi Götz. 10s: Lukas Falkenberger, Marlon Korb, Luis Krammer, Michael Stegers, Eva Heßlinger, Elias Kiesling.

Alle Abgänger, die erfolgreich die Mittlere Reife ablegten: 10k (Klassenlehrer Hr. Steiner): Lucas Barclay, Marcel Curic, Marco Dennstädt, Ariton Mehmeti, Omar Milod, Marcel Nusko, Oliver Sidorov, Jonas Zeihsel, Valeria Aristov, Neele Blank, Hannah Brügel, Lina Buchholz, Giulia Di Canto, Franziska Graf, Saskia Jany, Dilara Kan, Vivien Krebs, Hanna Landwehr, Misa Nguyen, Selina Reibel, Evelyn Schamne, Manuela Teufel, Lisa Tremmel. 10l (Klassenlehrer Hr. Leupolz): Acif Ala, Nicola Graf, Baran Kaya, Robert Kraft, Raphael Laschzok, Simon Schwaderer, Marko Sugic, Andrej Sukharev, Paul Wiegand, Sophie Friesen, Dina-Chrisvie Mamonabua, Emily Motz, Mona Schauer, Cecilia Schneider, Marina Sukhareva, Afroditi Tse, Alina Wolpert. 10m (Klassenlehrerin Fr. Singer und Fr. Kaludra): Richard Beser, Waldemar Damm, Christoper Deis, Simon Deppisch, Daniel Ertel, Elias Kuhn, Linus Metzger, Luca Meyer, Mika Noorlander, Jannik Nörpel, Gabriel Schalk, Jamila Alomo, Anni Egner, Michelle Freudinger, Susi Götz, Juliane Hahn, Julia Lund, Marlena Münig, Alina Noskow, Xenia Pass, Eva Pommert, Leonie Schmitt, Nicole Stangel, Nicole Ungefucht, Vanessa Zimmermann. 10s (Klassenlehrerin Fr. Schneider und Fr. Bäuerle): Lukas Arnold, Moritz Arnold, Wieland Ebel, Martin Engert, Lukas Falkenberger, Luke Gründer, Tobias Haas, Marcel Herold, Tim Herrmann, Benedikt Ikas, Luca Kemmer, Elias Kiesling, Leo Konrad, Marlon Korb, Luis Krammer, Robin Lindner, Noah Maurer, Philip Moldauer, Alexander Schamne, Thorsten Schmeiser, Michael Stegers, Marius Stilling, Mona Brunner, Jule Hernadi, Eva Heßlinger, Regina Klein, Klara Scheidel.

Alle Abgänger, die erfolgreich die Hautschulabschlussprüfung ablegten: 9b (Klassenlehrerin Fr. Voit und Fr. Spielmann): Deniz Cali, Sascha Eirich, Johannes Engert, Levis Gert, Elias Herrmann, Amatto Karres, Keno Nitsche, Robert Szmidt, Elias Wengierek, Elpida Andonovski, Giada Brosig, Vaneta Crnovrsanin, Mariam Encel, Janin Holzhauer, Finja Jauk, Karina Pfau, Julia Scheidel.

Sie alle freuen sich über ihre bestandenen Prüfungen an der Kopernikus-Realschule. kop

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020