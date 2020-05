11 000 Euro für Freunde

Bad Mergentheim.Die Stadt Bad Mergentheim freut sich über eine große Resonanz auf ihren Spendenaufruf zugunsten der norditalienischen Partnerstadt Borgomanero.

In Folge des vor einem Monat veröffentlichten Aufrufes haben die Bürger Bad Mergentheims bereits 6020 Euro gespendet. Die Stadt stockt die Summe – in Abstimmung mit dem Gemeinderat – um 5000 Euro aus den Partnerschaftsmitteln auf. So konnten dieser Tage insgesamt gut 11 000 Euro an die italienischen Freunde überwiesen werden.

„Ich bin sehr stolz und gerührt angesichts dieser überwältigenden Hilfsbereitschaft der Menschen in Bad Mergentheim“, sagt Oberbürgermeister Udo Glatthaar. Allen Spendern dankt er für ihre Zuwendungen: „Das ist ein schönes Zeichen von gelebter Städte-Freundschaft und europäischer Solidarität.“

Stark betroffen

Borgomanero liegt im norditalienischen Piemont und ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen. Neben der starken Verbreitung des Virus belastet die Menschen dort auch die wirtschaftliche Situation sehr stark.

Viele Bürger der Partnerstadt sind auf Lebensmittel- und Sachspenden angewiesen, um über die Runden zu kommen. Genau hier sollen die Spendengelder aus Bad Mergentheim ansetzen.

„Hilfe kommt an“

Der für Städtepartnerschaften zuständige Hauptamtsleiter Jürgen Friedrich bekräftigt noch einmal, dass die Hilfe „dort ankommt, wo sie gebraucht wird“. Die Kontakte nach Borgomanero seien vertrauensvoll und über Jahrzehnte gewachsen.

Das Spendenkonto bei der Sparkasse Tauberfranken bleibt noch bis Ende Juni bestehen und weitere Einzahlungen können per IBAN DE92 6735 2565 0002 2658 17 getätigt werden.

Der Einzahlungsbeleg bei Bareinzahlung oder der Buchungsbeleg des eigenen Kreditinstituts bei Überweisung genügt bereits, um die Spende steuerlich nachweisen zu können. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.05.2020