1000 Euro Sachschaden

Bad Mergentheim.Einfach abgehauen ist ein Unbekannter am Mittwoch, nachdem er einen Unfall in Bad Mergentheim verursacht hatte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war er mit seinem Pkw gegen einen auf einem Parkplatz im Dornbuschweg geparkten VW Multivan gefahren. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. An der Beschädigung wurden blaue Lackantragungen gefunden, so dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blau lackierten Pkw handeln könnte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier, Telefon 07931 / 54990, in Verbindung zu setzen. pol

