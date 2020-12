1000 Euro für Palliativstation

Bad Mergentheim/Heilbronn.Radio Ton unterstützt zusammen mit seinen Hörern und dem Partner, Lotto Baden-Württemberg, „jeden in der Heimat, der sich für andere einsetzt“. Das kann ein Verein sein, eine Initiative oder ein soziales Projekt. „Wir helfen mit insgesamt 2000 Euro“, erklärt Radio Ton in einer Pressemitteilung und betont, wie es funktioniert: Sobald „Another Day in Paradise“ von Phil Collins im Programm läuft, rufen die Hörer kostenlos im Studio an und sichern sich insgesamt 2000 Euro – 1000 Euro für das eigene Konto und 1000 Euro für eine echte Herzensangelegenheit. Friederike Kunhäuser aus Bad Mergentheim hat sich bei Radio Ton für die Palliativstation des Caritas-Krankenhauses stark gemacht. „Das sind wirklich ganz tolle Menschen, die dort arbeiten. Sie sind mit Herzblut dabei und begleiten die Patienten bestmöglich auf ihrem letzten Weg“, so Friederike Kunhäuser. Für ihren Einsatz wurde sie mit 1000 Euro belohnt. Das Team der Palliativstation durfte sich ebenfalls über eine Spende von 1000 Euro freuen: „Das Geld können wir sehr sehr gut gebrauchen. Vielen herzlichen Dank. Es ist toll, dass Menschen an unsere Arbeit denken. Wir freuen uns riesig“, sagte Dr. Dagmar Hügel-Dubowy, Oberärztin. Mit dem Geld soll die Station laut Pressemitteilung weiter ausgebaut werden. pm

