100 Kilometer, gute Gespräche, geistliche Impulse

Löffelstelzen.Schon seit einigen Jahren findet außerhalb der Hauptwallfahrtszeit ein eigener Wallfahrtstag für Fahrradfahrer statt. Der Wallfahrtsverein aus Löffelstelzen beteiligt sich seit 2003 an diesem Ereignis.

Die Fahrradwallfahrt führte diesmal 13 Gläubige zum Heiligen Blut nach Walldürn. Kurz vor 8 Uhr machten sich die Radler aus Löffelstelzen und Umgebung am Dorfplatz auf, um die Wallfahrt anzutreten. Voller Elan fuhr die Gruppe um Pilgerführer Ansgar Weiß weiter Richtung Dittigheim. In der Kirche St. Vitus wurde ein meditativer Impuls eingelegt. Besonders den Weltfrieden legte man in Gottes Hände. Einige Lieder erklangen in schönen Tönen.

Gut gestärkt fuhren die Wallfahrer bei optimalen Radler Wetter weiter nach Schweinberg. Dort stand ebenfalls ein geistlicher Impuls auf dem Programm und eine Getränkepause wurde eingelegt. Guten Mutes traten die Fahrer wieder in die Pedale, und sahen bald die Türme der Basilika. In Walldürn angekommen, trafen sie wieder viele bekannte aus den früheren Jahren, wo ein reger Gedankenaustausch stattfand. Um 13.30 Uhr war die Pilgermesse, die von Pater Josef Bregula zelebriert wurde. Nach der heiligen Messe erteilte der Hauptzelebrant auf dem Wallfahrtplatz den Segen für die Radfahrer und ihre Fahrräder.

Mit lautem Klingeln und Glockengeläut machte sich die Gruppe wieder auf den 49 Kilometer langen Heimweg. In der Edelfinger Kapelle Maria Immaculata dankten die Teilnehmer für eine Gnadenreiche Radwallfahrt.

Anschließend bedankte sich der Vorsitzende Thomas Tremmel bei Pilgerführer Ansgar Weiß für die Gestaltung der Radwallfahrt. Nach fast 100 Kilometern war jeder glücklich wieder daheim zu sein.

In gemütlicher Runde ließen die Wallfahrer den Tag Revue passieren und man freut sich auf die Radwallfahrt 2020. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019