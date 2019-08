Zwischen Goldschürfen und Schlangenfangen

Assamstadt.Die Fasnachtsgesellschaft (FG) veranstaltet seit 30 Jahren an einem Nachmittag in den Schulferien ein buntes Programm für Kinder aus der Gemeinde. Als Cowboy und Indianer verkleidet trafen sich rund 50 Jungen und Mädchen an der Grundschule. Der Treck begab sich gleich zu Beginn auf Schatzsuche Richtung Wald. Auf abenteuerlichen Wegen ging es über Stock und Stein zum „Waldsofa“, einem vom Kindergarten errichteten Sitzplatz inmitten Schatten spendender Bäume. Dort wurde auch eine Schatztruhe gefunden.

Anschließend durften die Kinder, nicht wie die Jahre zuvor an der Grundschule, sondern aufgrund der großen Hitze im Schatten der Pfarrkirche St. Kilian an mehreren Stationen ihre unterschiedlichsten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wo die einen flink beim Schlangenfangen, Fische angeln und Dosen werfen dabei waren, konnten andere bei der Erbsenschleuder oder beim Wasserluftballon ihr Geschick unter Beweis stellen.

Nicht nur sportliche Begeisterung beim Hindernisparcours war gefragt, sondern auch Fingerspitzengefühl an der Goldgräberstation oder der Station „Fühlen und Schmecken“.

Ganz begeistert waren viele vom Rasensprenger, der bei den sommerlichen Temperaturen für tolle Erfrischung sorgte. Beim Schminken kamen alle auf ihre Kosten.

Als Überraschung gab es für jeden Teilnehmer einen „Schlackohren-Becher“ zur Erinnerung an diesen heißen und abwechslungsreichen Nachmittag, der bei fetziger Gitarrenmusik den Ausklang fand. anru

