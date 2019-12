„Wohin der Weg bei der Buche geht, weiß keiner“

Assamstadt.Ohne Gegenstimme beschloss der Assamstadter Gemeinderat den Vollzug des Forstwirtschaftsplans für 2018 sowie den Bewirtschaftungsplan für das kommende Jahr.

Lobende Worte

Zudem fand in der montäglichen Sitzung im Feuerwehrgerätehaus das gesamte Gremium lobende Worte für Revierförster Hans-Peter Scheifele, dem eine sehr gute Arbeit für den Assamstadter Wald bescheinigt wurde.

Zunächst teilte Scheifele dem Gremium mit, was die Forststrukturreform zum 1. Januar 2020 für den Bereich Assamstadt bedeute. Hier fielen etwa 100 Hektar Staatswald weg, sonst ändere sich nicht viel. Er, so der Revierförster, bleibe auch künftig für die Wälder auf Gemeindegebiet zuständig.

Im Anschluss kam Scheifele auf die aktuelle Situation des Waldes zu sprechen. In Folge des heißen und trockenen Sommers 2018 fehlten bis jetzt 300 bis 400 Liter Wasser auf den Quadratmeter. Diese Unterversorgung habe schlimme Folgen für mittlere und untere Bodenschichten.

Fichte geht verloren

Probleme bereite vor allen Dingen die Fichte. „Wir verlieren die Fichte als Baum im Sortiment“, fand der Forstexperte deutliche Worte. 2019 seien kreisweit bereits rund 36 000 Festmeter wegen der Dürre eingeschlagen worden. Im Nadelholzbereich solle sie in Zukunft von der Douglasie, ein Kernholz, abgelöst werden, für die weitaus bessere Preise am Markt erzielt würden.

Noch größer seien die Sorgen bei der Buche. „Wohin hier der Weg geht, das weiß keiner“, so Hans-Peter Scheifele. Auch bei dieser Baumart hätten wegen der langen Trockenheit 2019 im gesamten Kreis rund 30 000 vorzeitig eingeschlagen werden müssen.

Was die Fichte angehe, so sei dies für den Bereich Assamstadt zu verkraften, denn deren Anteil betrage lediglich sieben Prozent.

Weitaus anders gestalte sich die Lage bei der Buche mit einem Anteil von über 60 Prozent. Hier sei es geboten, so der Förster, viele geschädigte Altbuchen einzuschlagen, um noch einen ordentlichen Preis am Markt zu erzielen, da der Stamm eigentlich noch recht gut zu verwerten sei, wohingegen sich die Folgen der Dürre zunächst vor allem in der Krone bemerkbar machten. Schnelles Handeln sei auch deshalb vonnöten, um einerseits Waldbesucher vor der Gefahr von Astbruch zu schützen und andererseits die Sicherheit der Waldarbeiter beim Holzeinschlag zu garantieren.

Nachhaltig wirtschaften

Für das kommende Jahr geht Hans-Peter Scheifele von einem Einschlag von 600 Festmeter aus, was ein Minus von rund 200 Festmeter gegenüber der ursprünglich angedachten Menge entspreche. Dies geschehe auch deshalb, da es ihm ein Bedürfnis sei, nachhaltig zu wirtschaften..

Vor dem Hintergrund, dass augenblicklich am Holzmarkt aufgrund des Käferbefalls und der Trockenheit der letzten Jahre kein ansprechender Preis erzielt werden könne, prognostiziere er zum jetzigen Zeitpunkt für das kommende Wirtschaftsjahr einen Minusbetrag von 5000 Euro.

