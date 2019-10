„Vorbildcharakter für Kommunen dieser Größe“

Das Bürgerengagement in der Gemeinde Assamstadt stößt auch in Stuttgart auf großes Interesse. Verbraucherminister Peter Hauck informierte sich am Montag über den neuen Einkaufsmarkt.

Assamstadt. „Leuchtturmprojekte“, als ein solches bezeichneten verschiedene Redner bei der Eröffnung den neuen Markt in der vergangenen Woche, strahlen scheinbar bis in die baden-württembergische Landeshauptstadt. Minister Peter Hauck, im Übrigen zu Hause im benachbarten Adelsheim, zeigte sich jedenfalls stark beeindruckt von dem, was da in der 2300-Einwohner-Kommune auf der „grünen Wiese“ entstanden ist.

Talent an der Kasse bewiesen

Beim abschließenden Gang durch Markt erwies sich der 58-Jährige indes als Mann der Tat, setzte sich spontan hinter die Kasse, probierte unter zahlreichen prüfenden Blicken den Scanner gekonnt aus und qualifizierte sich dadurch bei Geschäftsführer Rene Deißler durchaus für eine Tätigkeit nach Ende seiner politischen Laufbahn . . .

Bürgermeister Joachim Döffinger und Beiratsvorsitzender Rolf Nied blickten für den hohen Gast aus Stuttgart zurück in die Entstehungsgeschichte des Marktes, bei welcher der verstorbene Unternehmer Edgar Ansmann so etwas wie als „Spiritus Rector“ in Erscheinung getreten war.

„Investition in die Zukunft“

Der Assamstadter Schultes bezeichnete solch eine Maßnahme als „wichtig für eine Gemeinde“ und als „Investition in die Zukunft“. Solch eine Infrastrukturmaßnahme sei für eine Gemeinde im ländlichen Raum auch deshalb wichtig, weil sie gewährleiste, dass sie für Neuankömmlinge interessant sei und so weiter wachsen könne. Sicherlich gebe es auch einige Gegner dieses Vorhabens. Er freue sich als Bürgermeister allerdings darüber, dass sich die überwältigende Mehrheit der Bürger mit dem Markt voll und ganz identifiziere.

Rolf Nied gab einen kurzen Einblick in das ehrenamtliche Engagement des siebenköpfigen Beirats sowie einer Vielzahl der insgesamt 238 Gesellschafter. Sie hätten durch ihre Bereitschaft, sich auf verschiedene Art und Weise einzubringen, diese Erfolgsgeschichte erst ermöglicht. Und er ging ebenso wie Geschäftsführer Rene Deißler auf die jüngste Entwicklung des Marktes ein.

Bei einem Rundgang warf der Minister einen Blick hinter die Kulissen und zeigte sich erstaunt über die Tatsache, dass das Warensortiment 15 000 Artikel umfasse.

„Der Markt ist sehr gelungen. Was mich persönlich begeistert, das ist die Art der Werbegewinnung“, zeigte sich Peter Hauck von dem 2,5-Millionen-Euro angetan. „Ich finde es spannend. Die Radeweganbindung schafft auch die Nähe für die Fußgänger und die Radfahrer zum Ortskern.“ Deshalb hoffe er, dass „der Markt alle Prognosen toppt und die Bürger GmbH viel Erfolg hat“.

Vorbildcharakter

Aus seiner Sicht könne dieses Projekt durchaus „Vorbildcharakter für andere Kommunen dieser Größe“ haben. „Denn für solche Gemeinden wird es zunehmend schwieriger, die Nahversorgung auf Dauer sicherzustellen“, betonte der Verbraucherminister.

Das Land sei gerade dabei, beim Thema der Grund- und Nahversorgung zu überlegen, wie man Einrichtungen, die sich in dieser Form engagieren wollen, seien es von Bürgern getragene Genossenschaften oder GmbH, ein Stück weit bei der Investition unter die Arme greifen könne. „Dies kann ich mir sehr gut vorstellen.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019