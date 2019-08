Vom Rad gestürzt

Assamstadt.Ein Rennradfahrer war Dienstagmorgen gegen 6.25 Uhr auf dem Wännleinweg zwischen Laibach und Assamstadt in Richtung Laibach unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein Pkw entgegen. Augenscheinlich war dessen Geschwindigkeit überhöht. Da die Fahrbahn nur drei Meter breit war, wich er in den Grünstreifen aus. Er war sich nicht sicher, ob der Pkw ihn touchieren würde, falls er auf der Straße bliebe. Beim Ausweichen stürzte der Biker und wurde leicht verletzt. Offenbar hielt der Fahrer des Pkws, vermutlich ein Firmenwagen, kurz verkehrsbedingt an, fuhr dann aber weiter.

Das Auto war weiß, die Firmenaufschrift konnte von einem Zeugen abgelesen werden. Der Schaden am Rad wird auf rund 1000 Euro geschätzt. pol

