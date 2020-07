Viele Besucher bei Prunksitzungen

Auf eine überaus gelungene Kampagne blickten die Schlackohren bei der Mitgliederversammlung zurück. Die Neuwahlen verliefen problemlos.

Assamstadt. Vorschriftsgemäß auf Abstand, mit Maske und zur Begrüßung mit Desinfektionsständer fand die Mitgliederversammlung der Assamstadter Fasnachtsgesellschaft (FG) fast zwei Monate später und erstmalig aus Platzgründen in der Asmundhalle statt. Die Organisatoren zogen Bilanz über eine sehr erfolgreiche Kampagne. Moderator des Abends war Carsten Diehm, der als Vereinsvorsitzender den ersten Bericht ablieferte und mehr Gäste als sonst begrüßen durfte.

Mit einem Zuwachs von elf Schlackohren seit der letzten Generalversammlung ist die FG derzeit 363 Mitglieder stark, wobei 286 als Aktive gezählt werden.

Gute Zusammenarbeit

Diehm erwähnte die siebte Teilnahme am 5x2000-Meter-Lauf des Ansmann-Cups, das traditionelle Cowboy- und Indianerfest sowie die die Saisoneröffnung. Weiter betonte er die wichtigen Gespräche im Vorfeld. „Alle Beteiligten arbeiten sehr gut zusammen“, so sein Tenor. Über 60 Sammler haben wieder am Rosenmontagsumzug und auch an der Kinderprunksitzung um eine freiwillige Spende gebeten. Ohne diese Zuschauerspenden wäre der Rosenmontagsumzug, auf Grund der hohen Kosten, nicht tragbar. Der Vorsitzende sprach allen freiwilligen Helfern großen Dank aus. Zudem lobte er das junge Präsidentenduo der Kinderprunksitzung, Florine Naber und Jonah Zeitler. Großen Dank richtete er auch an Horst Wachter für sein langjähriges Engagement als Umzugskoordinator. Aus gesundheitlichen Gründen möchte Wachter nun nach 53 Jahren kürzer treten. Oliver Hammel wird künftig diese Aufgabe übernehmen.

Abschließend bedankte er sich bei Bürgermeister Joachim Döffinger, der Gemeindeverwaltung und bei der Gruppe „Voll Verzouchä“, die sich bereit erklärt hatten, die Straßen zu säubern.

Die beiden Präsidenten Heiko Wachter und Wolfram Zeitler freuten sich über ein rund um positives Feedback zu den drei gelungenen Prunksitzungen, die man zusammenfassend mit drei Worten beschreiben kann: abwechslungsreich, kurzweilig und professionell. Erfreulich sei der Anstieg der Prunksitzungsbesucher. Es war die zweitbeste Zahl in den letzten zehn Jahren. Großes Lob sprach er dem Prinzenpaar Daniela und Falk und dem Kinderprinzenpaar Emma und Lean aus: „Ihr wart richtig am Platz“.

Jonah Zeitler, einer der beiden jungen Moderationstalente der Kinderprunksitzung, berichtete von dreizehn Gruppen mit mehr als 170 Akteuren auf der Bühne, die jüngsten waren zwischen drei und vier Jahre alt. Besonders freuten sie sich über zwei neue Sprechnummern.

Umzug hatte „optimale Größe“

Ehrenpräsident Horst Wachter sagte „in seinem wahrscheinlich letzten Bericht als Umzugskoordinator“, dass der Rosenmontagsumzug mit 41 Umzugsgruppen und rund 1500 Teilnehmern eine optimale Größe hatte. „Wir hatten Glück, denn zwei Wochen später wäre der Umzug wegen der Coronakrise ausgefallen. Der Wettergott muss ein Schlackohr sein, denn er bescherte uns speziell für den Rosenmontagsumzug gegen alle Erwartungen optimales Umzugswetter. Der Umzug sei noch besser als das Wetter gewesen und nach Meinung vieler Zuschauer einer der besten der vergangenen Jahre. Er ging völlig unfallfrei über die Bühne. Allen Umzugsteilnehmern sprach er ein Lob für einen Umzug aus, „der dem Ruf der Assamstadter Fasnacht wieder voll gerecht wurde“.

Seinen detaillierten Ausführungen zufolge steht hinter so einer Veranstaltung ein enormer Aufwand. Oberste Aufgabe sei, die Sicherheit aller zu gewährleisten. Hier greife ein ausgereiftes und bewährtes Konzept zwischen drei sehr gut funktionierenden „Säulen“: dem Sanitätsdienst, dem Ordnungsdienst und der Feuerwehr. Und schließlich werde zur Schlackohrenfasnacht auch viel Geld gebraucht, um alle entstehenden Kosten zu decken. Dies sei Dank der Sammler und allen Sponsoren möglich. Nicht zu vergessen sei die ausreichende Bewirtschaftung und Toilettenausstattung entlang der Umzugsstrecke. Er bedankte sich bei allen Verantwortlichen „für die gute Zusammenarbeit in den letzten 50 Jahren“.

Walter Frank, TÜV-Koordinator, sprach über die verwaltungsintensive Aufgabe der TÜV-Abnahme und hob die „sehr genaue, aber kooperative und reibungslose Zusammenarbeit“ mit Peter Schmitt vom TÜV in Bad Mergentheim hervor. Insgesamt wurden 14 Fahrzeugkombinationen geprüft und abgenommen, 25 Gutachten erstellt und 13 Ausnahmegenehmigungen vom Regierungspräsidium (RP) erteilt. Die Kosten seien sehr beachtlich.

Was ihn sehr verwunderte war die Tatsache, dass in diesem Jahr „erst eine Woche vor Fasnacht“ die Ausnahmegenehmigungen vom RP eingingen und bei drei Wagenbaugruppen keine Genehmigung erteilt wurde. Diese mussten dann „noch schnell“ einen Schlepper organisieren, so dass dann erst am Rosenmontag morgens um 10 Uhr die Bestätigung vom RP einging. Ein klärendes Gespräch seitens aller Verantwortlichen steht in dieser Sache noch aus. Abschließend bedankte er sich bei allen Verantwortlichen, vor allem den Wagenbauern.

Umzugsordner gesucht

Alfred Imhof, Koordinator der Ordner und Preisrichter berichtete von der „großen Aufgabe und der Herausforderung“ seines Teams. Er bedankte sich auch im Namen von Walter Frank bei allen für ihre große Unterstützung.

Mit 42 Ordnern, von denen 25 auch zusätzlich Preisrichter sind (neun davon sind Frauen), sei man an der unteren Grenze für so eine Veranstaltung angekommen. „Wir sind dringend auf neue Mitwirkende angewiesen“, betont er.

Schriftführer Sascha Hein sprach von insgesamt sieben Vorstandssitzungen und weiteren zwei Videokonferenzen, die situationsbedingt in der vergangenen Saison stattgefunden haben. Dabei ging es im wesentlichen um die Optimierung und Verbesserung von organisatorischen Maßnahmen aller Veranstaltungen.

Schatzmeister Oliver Hammel verlas die Zahlen einer „soliden und erfolgreichen Saison“. Der Kassenprüfer Werner Stumpf bestätigte eine „sehr vorbildliche Kassenführung.“

Lars Hügel, Zeugmeister, berichtete über aktuelle Anschaffungen insbesondere der Bühnenbeleuchtung und ist stolz über zwei neue Mitglieder, die das Technikteam zukünftig unterstützen werden.

Bevor Bürgermeister Joachim Döffinger die Neuwahlen durchführte, hob er die sehr gute Zusammenarbeit hervor. Begeistert äußerte er sich über das große Engagement der Wagenbauer, aller Organisatoren und Aktiven der Prunksitzungen und allen sonstigen Helfern, die dazu beitragen, dass die Gemeinde Assamstadt durch Fasnacht über die Grenzen der Region hinaus bekannt geworden ist.

Den Ehrenpräsident Horst Wachter würdigte er abschließend für sein Engagement beim Umzug seit mehr als 50 Jahren.

Neuwahlen

Bei den Neuwahlen wurden neu gewählt: Erster Kassierer Tobias Habel, zweiter Kassierer Oliver Hammel, Beisitzer Thorsten Stumpf, zweite Zeugmeisterin Sonja Hügel und Heike Freudenberger als Kassenprüferin. Aus dem Vorstandsteam ausgeschieden sind Alexandra Wachter und Marius Hügel, alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt.

Abschließend wurden von Carsten Diehm verschiedene Satzungsänderungen zu den Themen Gemeinnützigkeit, Vereinsorgane, Amtszeit Vorstand, Erweiterung Vorstand und Einladung Mitgliederversammlung und Satzungsveränderungen vorgestellt. Hierzu gab es insbesondere zum vorletzten Punkt Diskussionen. Schließlich wurden bis auf diesen Punkt alle anderen Satzungsänderungen einstimmig beschlossen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020