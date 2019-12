„Umzug tolle Gemeinschaftsleistung und Aushängeschild der Schlackohren-Fastnacht“

Assamstadt.Der Rosenmontagszug ist eine der größten Highlights der Region. „Damit so ein Megaevent sicher ablaufen kann, müssen viele Puzzlesteine zusammenpassen.“ Carsten Diehm, Vorsitzender der Fasnachtsgesellschaft (FG) Schlackohren , sprach den über 400 Gästen des Wagenbauerabends in der Asmundhalle seinen Dank aus. Diehm ging besonders auf die Unterstützung durch Walter Frank und Robert Stumpf ein, die sehr viel unterstützen. Die TÜV-Abnahme mit Peter Schmitt gehe bereits in die 14. Runde und lauft reibungslos. Auch die Erteilung der Ausnahmegenehmigungen über das RP werde mit Unterstützung von Bürgermeister Döffinger zeitnah erledigt.

Lobend erwähnte der Vorsitzende die Arbeit der Ordner. Zudem sprach er die schwierige Aufgabe der beteiligten Preisrichter an. Künftig würde man sich über weitere freiwillige Unterstützer freuen. Er verwies auf die routinemäßige Abstimmung im Vorfeld des Umzuges mit Gemeinde, Polizei, DRK und Feuerwehr, die sich bewährt habe. Er bedankte sich bei allen, die in irgendeiner Form am Umzug beteiligt seien.

„Der Rosenmontagsumzug ist eine tolle Gemeinschaftsleistung und weiterhin das Aushängeschild der Schlackohrenfasnacht“, beendete Diehm seinen Bericht.

Im Anschluss lobte Silvia Geißler in Vertretung von Bürgermeister Joachim Döffinger das große Engagement aller an Fasnacht Beteiligten und bezeichnete die ehrenamtlichen Tätigkeiten als bewundernswert, weil sie nicht selbstverständlich sind“.

Umzugskoordinator und Ehrenpräsident Horst Wachter war es danach eine große Freude, die Auszeichnungen der verschiedenen Gruppen für ihre langjährige Teilnahme am Umzug zu überreichen. Einigen Gruppen sprach er seine Anerkennung aus und übergab eine Urkunde.

So die Fußgruppe der „Gassenbesen“, die seit 33 Jahren, zuerst als Wagenbauergruppe, ab 2007 als Fußgruppe im Bajazzkostüm, dem ältesten Assamstadter Fastnachtskostüm „überschäumend und spitzbubig“ mit wechselnden Themen begeistern – und „ein belebendes Element“ des Umzugs seien.

Auch die Fußgruppe der „Karton Hüpfer Tüftler“ wurde für 33 Jahre „beispielloses Engagement“ geehrt. Allein der Name sei so originell wie die Gruppe selbst, wie er ausführte. Mit ihren besonders kreativen Akzenten beweisen sie, dass auch Fußgruppen eine absolute Bereicherung und das I-Tüpfelchen für einen gelungenen Umzug sein können.

Besonderen Dank richtete Wachter an die Schlackohrenhexen für 44 Jahre besondere Leistung – nicht nur für ihre ununterbrochene Teilnahme am Umzug, sondern auch, weil aus dieser Gruppe heraus so viele Fastnachtsprinzessinnen hervorgekämen wie in keiner anderen: „Ihr seid mir so ans Herz gewachsen, ich ziehe vor euch respektvoll meinen Hut.“ Stolz erwähnte er, dass es sich bei den Schlackohrhexen um die zweite Umzugsgruppe überhaupt handele, die sich seit 44 Jahren in ununterbrochener Reihenfolge am Umzug beteiligen.

Als echtes Motivationshighlight wurde in einer mehrteiligen Spielrunde „die ultimative Wagenbauergruppe“ gesucht, was das Geschwisterpaar Nicole und Jochen Scherer moderierte. Es winkten Sachpreise im Wert von 600 Euro. Aus allen Wagenbau- und Fußgruppen wurde je ein Vertreter auf die Bühne geholt. Es galt, verschiedenste Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

So musste zuerst die Länge einer Latte geschätzt werden. Schließlich galt es, mit Fingerspitzengefühl und Schnelligkeit einen Luftballon auf der Spitze einer Gabel durch die Asmundhalle zu balancieren. Danach mussten 3444 Gramm Schrauben nach Gefühl und ohne Wage gehäuft werden. Im letzten Spiel wetteiferten nur noch die Vertreter dreier Wagenbaugruppen: Innerhalb einer Minute musste ein Papierflieger gebaut werden, der nicht nur fliegen, sondern auch noch am weitesten fliegen sollte. „Hauptsach G´schraubt“ punktete auch hier wieder und wurde zur „ultimativen Wagenbauergruppe“ gekürt. Platz zwei und drei teilten sich „Voll Verzouchä“ und die „Vorhämmerer“. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass das aktuelle Prinzenpaar Daniela (I.) und Falk (I.) Rumann der Gruppe der „Hauptsach G´schraubt“ angehören. Zum Abschluss hatten alle Umzugsteilnehmer die Chance, den jüngsten Umzug auf einer Großbildleinwand zu sehen. Alle Termine für die neue Kampagne auf www.schlackohren.de

