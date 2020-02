Tolle Tänze und gelungene Akrobatik

Wo die genauen Wurzeln des Assamstadter Fastnachtsbrauchtums liegen, bleibt auch nach intensivem Studium der Geschichtsbücher ein wenig im Nebel.

Assamstadt. Woher die „Schlackohren“ ihren Namen haben, diese Frage lässt sich allerdings eindeutig beantworten: In dem Wort „Schlackohren“ steckt die Redewendung „Mit den Ohren schlackern“ – das tut nur jemand, der von einer Sache begeistert ist, wie der Chronist in einer Festschrift früherer Jahre vermerkt.

An dieser Deutung ist auch heute nichts auszusetzen, denn was die Frauen und Männer der Fasenachtsgesellschaft „Assamstadter Schlackohren“ alljährlich auf die Beine stellen, verdient allerhöchste Anerkennung. Nicht nur, dass der bereits legendäre Rosenmontagsumzug mit schöner Regemäßigkeit schon seit vielen Jahren Zehntausende von Zuschauern in das „Ass im Ärmel Frankens“ lockt, auch mit ihren Saalfasenachtsveranstaltungen treffen die Initiatoren zielsicher ins Schwarze. Egal, ob Bauernball, Frauenfasenacht oder die drei Prunksitzungen der FG, die Asmundhalle ist immer „krachvoll“ und der Ideenreichtum, der in den einzelnen Programmpunkten mit viel Fantasie, Kreativität und noch mehr närrischem Herzblut umgesetzt wird, ist bewundernswert und unterstreicht den beispielhaften Gemeinschaftssinn der Vereinswelt eindrucksvoll.

Alles angerichtet

Auch zum Auftakt der närrischen „Hochzeit“ der Kampagne 2019/20 am Samstag war in der Kulturscheune alles bestens angerichtet. Zwei wortgewandte, Sitzungspräsidenten (Heiko Wachter und Wolfram Zeitler), die zeitweise auch dichterische Glanzpunkte in die Moderation einstreuten, 127 bis in die Haarspitzen motivierte Akteure und ein eingespieltes Organisationsteam hinter und auf der Bühne waren die Garanten für eine Prunksitzung, in der sich über vier Stunden heiße, rassige Garde- und Showtänze, tiefschürfende Büttenreden und akrobatische Turn- und Showeinlagen abwechselten.

Pünktlich der Einzug von Forschebotze, Hexen, Elferrat und Prinzengarden samt Hofstaat. In wohltuend straffen Grußworten hießen die närrischen Herrscherpaare, Daniela I. und Falk I. sowie Emma I. und Leon I., die Gastabordnungen aus Lauda, Oberlauda, Igersheim, Königheim, Seckach und Laudenbach willkommen.

Eine Schunkelrunde mit den Assamstadter Musikanten – und schon hieß es „Bühne frei für gute Stimmung und Narretei“. Einzige Unterbrechung: die Ordensverleihung an die Ehrengäste MdB Alois Gerig, Brauereibesitzer Klaus Wunderlich, Bürgermeister Joachim Döffinger und Pfarrer Bernhard Metz durch die fränkische Schraubenkönigin Prinzessin Daniela und ihren sächsischen Prinzgemahl, den Banker Prinz Falk.

Danach folgten vier Stunden urwüchsige Assamstadter Fasenacht, die es in sich hatten. Vor allem in den Büttenbeiträgen wurde das zurückliegende Ortsgeschehen ins Visier genommen und – mit viel Lokalkolorit gewürzt – serviert. Da durften die Bekanntmachungen vom Ortspolizeidiener Gerhard Frank natürlich nicht fehlen. Ausgestattet mit klimaneutralem Dienstfahrzeug und nicht überhörbarer Schelle, nannte er die Dinge unverblümt beim Namen und begründete auch seinen Rückzug aus dem Gemeinderat: „Damit die Frauenquote im Gremium stimmt.“ Den Dorfschultes Joachim Döffinger beruhigte er augenzwinkernd „Stille Wasser, schweigende Leut’, das ist des Bürgermeisters größte Freud’“.

Farbenprächtige Kostüme

In farbenprächtigen Kostümen tauchten die „Kracherle“ danach in die Unterwasserwelt ab, bevor Volker Siegismund die aktuellen politischen Verhältnisse, das Zeitgeschehen allgemein und besonders den Klimawandel in Form einer Duftkerze näher analysierte. Als Fabelwesen bevölkerten „Die Typen“ mit ihrer Rettungsaktion für die Einhörner die Bühne. Alles über die unterschiedlichen Autofahrertypen (Raser, Drängler, Penner, Coole und Tiefergelegte) erfuhren die Gäste vom Gesangsquintett Ass-Capella (Carsten Diehm, Thomas und Edgar Rupp, Dieter Scherer und Timo Beyer).

In der kurzen Verschnaufpause für Augen und Lachmuskeln wurde die Bühne für die große Artisten- und Turnshow der „Schlackohrenpurzler“ umgebaut. Mit Salti, Hechtrollen, Überschlägen der abenteuerlichsten Art und wagehalsigen Menschenpyramiden zeigten die 22 als Boxer kostümierten Athleten, was sie draufhaben – und das war imponierend.

Danach ging es Schlag auf Schlag: Die Gruppe „Feierflies“ entpuppte sich nicht als Fata Morgana, sondern als farbenprächtige Tanztruppe in orientalischen Schleiergewändern. Die „Häffeleschgucker“ (Achim Ansmann, Corinna, Lena und Gerhard Frank, Otto Geißler, Michaela Köppler Heike Wilczok und Florian Hügel) hatten beim Kaffeeplausch im neuen Nahkauf-Café Besuch von der Umweltaktivistin Greta Thunberg und die Mädchen der Prinzengarde wirbelten im Showtanz als „Candy Girls“ über die Bühne.

Ganz genau hingesehen haben die beiden krummen Bienen, Gerda und Irma (Sylvia Deißler und Melanie Heinz). Trotz schwerem Aschermittwochskater erinnerten sie sich noch an das Wesentliche früherer Fasenachtsabende. Der turbulente Auftritt des SEK (Schlackohren Einsatz Kommando) und die Wiederbeschaffung der entführten „Schlackohrensau“ leitete zum rauschenden Finale mit den mysteriösen „Tutti-Fruttis“ über, zu dem sich alle Akteure zum großen Gruppenbild auf der Bühne versammelten.

Jede Menge Unterhaltung

Die erste Prunksitzung der „Schlackohren“ bot jede Menge närrische Unterhaltung und Frohsinn und wer nicht dabei war, der hat am 22./23. Februar jeweils ab 18.30 Uhr dazu noch die Gelegenheit. Das große närrische Finale im „Ass des Ärmels Frankens“ wird am Rosenmontag 24. Februar mit dem großen Rosenmontagsumzug durch die Straßen der 2200-Seelen-Gemeinde, eingeläutet. Beginn ist um 13.10 Uhr. Den Schlusspunkt bildet die Kinderprunksitzung am Dienstag, 25. Februar, um 13.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020