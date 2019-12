Solch Handeln „nicht selbstverständlich“

„Wir würdigen Menschen, die dazu beigetragen haben, dass andere Menschen ein zweites Leben geschenkt bekamen. Dabei haben sie nichts Spektakuläres getan, sondern Blut gespendet.“

Assamstadt. Mit diesen Worten begrüßte Schultes Joachim Döffinger alle jene Bürger, die sich regelmäßig in den Dienst der guten Sache stellen und sich bis zu viermal im Jahr „anzapfen“ lassen.

Etwas ganz Besonderes

Blut sei noch immer etwas ganz Besonderes, es könne nicht künstlich erschaffen oder durch etwas anderes ersetzt werden. „Hier stoßen wir nach wie vor an die Grenzen der Wissenschaft, an die Grenzen unseres Vermögens.“ Ohne das Lebenselixier seien auch das bestens ausgestattete Krankenhaus und der bestens ausgebildete Arzt machtlos.

Solch ein Handeln sei „nicht selbstverständlich“ – auch wenn die Blutspender ihr Tun für selbstverständlich halten, so der Rathauschef in seiner Laudatio. „Die Ehrung dient nicht nur dazu, ihr mitmenschliches Verhalten zu würdigen, sondern auch dazu, für das Blutspenden zu werben“, so Joachim Döffinger. „Denn angesichts des medizinischen Fortschritts steigt der Bedarf der Blutversorgung.“ Mehr Spender bedeuteten eine Entlastung und eine wirksame Hilfe für weitere Bedürftige. Jeder Spender trage dazu bei, dass „unsere medizinische Versorgung gut funktioniert und ihr hohes Niveau hält.“ Ohne Blutvorräte sei das nicht möglich.

Auf den Mensch kommt es an

Bei allem technischen und wissenschaftlichen Fortschritt zähle in vielen Fällen, dass es Menschen gebe, die etwas täten oder bereits getan hätten. Letztlich komme es auch im 21. Jahrhundert auf den Menschen an. „Auf Menschen wie Sie, die einfach handeln, damit es ein bisschen besser zugeht auf unserer Erde“, so das Gemeindeoberhaupt an die Adresse der Jubilare. Ihnen sei bewusst, wie viel ein kleiner Piks und ein kurzer Zeitaufwand bewirken könnten. „Wir brauchen Menschen wie Sie, die mitdenken und an andere denken, die nicht darauf warten, dass andere das regeln, sondern selbst Verantwortung übernehmen, die einen Bedarf sehen und etwas dagegen tun. Denn unsere Gesellschaft kann nur gut funktionieren, wenn es Menschen gibt, die sich engagieren.“ Auch der Vorsitzende des DRK-Ortsverbandes Assamstadt, Alfred Scherer, überbrachte den Geehrten seine Glückwünsche.

