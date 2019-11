Sie wissen, wie Party geht

Assamstadt.Die Profiband „Würzbuam“ aus Nordbayern gehört zu den erfolgreichsten Partybands im ganzen Bundesgebiet. Das beweist die Band mit jährlich über 100 Auftritten, wie zum Beispiel Engagements auf dem Münchner Oktoberfest oder dem Cannstatter Wasen. Die Gruppe tritt am Samstag, 23. November, in der Asmundhalle in Assamstadt auf.

Auszeichnung „Beste Partyband“

Die Entertainment-Profis bieten eine Kombination aus Party-, Rock- und Volksmusik und interpretieren dabei in ihrem ganz eigenen Stil. Auch Spontanität wird ganz groß geschrieben und jedes Publikum wird individuell bedient.

Durch den Gewinn des Fachmedienpreises in der Kategorie „Beste Partyband 2015“ konnte die Band ihr Können unter Beweis stellen und auch den Bekanntheitsgrad deutlich erhöhen.

Die Qualität und Flexibilität der einzelnen Musiker ermöglicht es ein breites Programm von alpenländischer Volksmusik, über Rock-Klassiker bis hin zu aktuellen Chart-Hits alles abzudecken.

