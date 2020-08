Sehr fährtengetreue Arbeit

Assamstadt.Eigentlich sollte die Verbandsschweißprüfung „Kleiner Münsterländer“ Württemberg -Hohenlohe am Rande des Schönbuchs bei Bebenhausen stattfinden. Aufgrund der Corona Pandemie hatten alle Intarsierten abgesagt. Da kurz vor dem 1. Juli weitreichende Lockerungen in Kraft traten und sich doch ein Gespann kurzfristig gemeldet hatte, beschloss man die Prüfung in Assamstadt abzuhalten.

Am Morgen des Prüfungstages trafen sich an der Dolinen Hütte , die Hundeführerin und Verbandsrichter, Obmann für das Prüfungswesen, Kuno Throm und Prüfungsleiter Ulrich Stier. Die obligatorische Richterbesprechung wurde von Prüfungsleiter Ulrich Stier unter Berücksichtigung der besonderen Umstände bei sehr warmem Wetter vorgetragen. Das Gespann wurde für die 20 Stundenfährte an den 30 mal 30 Meter großen Areal eingewiesen. Nach rund fünf Minuten wurde der Anschuss gefunden, die Fährte führte durch wechselnde Bewaldungen, unterschiedlichen Bodenbewuchs und viele Verleitungen wie Einstände und an einer Saukirrung vorbei.

Die Hündin arbeitete sehr ruhig und fährtentreu. Verleitungen zeigte sie stets mit hoher Nase an, so dass die Führerin sie zurück auf die Fährte verwies. Das Gespann erreichte nach 30 Minuten ohne einen Abruf das Stück. Nach kurzer Besprechung der drei Richter war man sich einig dass es für die ruhige und sehr fährtengetreue die Arbeit der Hündin Tara vom Wolfsbau mit ihrer Führerin Anke Nawratil Stütz einen ersten Preis geben kann. kt

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020