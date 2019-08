„Schreibblockaden“ für den Autor ein Fremdwort

Hans G. Hirsch tritt als „Wiederholungstäter“ in Erscheinung. Denn jetzt hat er sein zweites Buch veröffentlicht.

Assamstadt. Krimi, Historie, Liebe und Mystik – diese scheinbar komplett unterschiedlichen Genres vereint der ehemalige Polizeibeamte Hans G. Hirsch in seinem neusten Werk „Der Mord von Hohebach – der dort gar nicht geschah“. Der Roman erschien im Mai und beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahre 1766.

Einst ein angesehener Bürger

Der ehemals angesehene Weikersheimer Nadler, was man heute am besten mit Drahtzieher umschreiben könnte, Johann Markus Schmid, wird beschuldigt, seine Frau getötet zu haben und muss aufgrund dessen seine Heimat verlassen. Darum reist er von Weikersheim nach Dörzbach – und von dort weiter zu der nahegelegenen Kapelle St. Wendel am Stein. Schließlich lässt er sich in Hohebach im heutigen Hohenlohekreis nieder, da er dort seine große Liebe Adana findet.

Jedoch hat das Paar bald mit Geldproblemen zu kämpfen – und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Dabei geht Hans G. Hirsch auch auf allgemeine historische Geschehnisse ein, besonders auf die geschichtlichen Ereignisse in der Tauberstadt Weikersheim.

Die Idee für den Roman bekam Hirsch, als er die Hohebacher Chronik las. Dort stieß er auf einen Mordfall, der zur Grundlage seines Romans wurde. Aus einer knappen Seite, auf der das wahre Geschehen damals geschildert wurde, schuf er 456 Seiten rund um den Nadler. „Schmid lebt bei mir nochmals auf“, so Hirsch im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Für weitere Recherchen und Inspirationen erkundigte sich der Autor unter anderem im Weikersheimer Schloss und fuhr mit seinem Motorrad weitere Schauplätze seines Romans ab. Allgemein schrieb er aber auch mit viel Fantasie, wenn er sich beispielsweise vorstellte, wie die Menschen damals redeten und lebten. Er plante seine Geschichte nicht von Anfang bis Ende durch, sondern fügte im Laufe der Zeit neue Wendungen und Überraschungen hinzu.

Neben Fantasie und Kreativität legte der Ex-Polizist aber auch viel Wert auf seine Charaktere. Beim Schreiben versuchte er stets, sich in sie hineinzuversetzen, um sie so besser kennenzulernen. Insgesamt arbeitete er vier Jahre an diesem Buch, wobei er während des Schreibprozesses auch „mal gerne ein halbes Jahr Pause machte und den Roman beiseitelegte“.

Sechs bis acht Stunden tätig

Während der Schreibphasen arbeitete er sechs bis acht Stunden am Stück, lässt er wissen. „Schreibblockaden“ hatte er dabei nie. Im Gegenteil, wenn er sich an den Schreibtisch setzte, „kamen die Ideen fast schon von selbst“, gibt der Pensionär Einblick in sein Tun.

Einen Lektor hatte er nicht zur Seite, denn er veröffentlichte sein Buch selbst mit dem BoD-Verlag, eine Self-Publishing-Plattform – Frau und Kinder lasen das Werk Korrektur. „Die Unterstützung braucht man“, äußerte sich der Hobby-Autor. Auch das Layout und das Cover gestaltete er im Übrigen selbst.

Hans G. Hirsch hatte mit der Veröffentlichung eines Buches schon ein wenig Erfahrung, schließlich erschien 2017 sein Erstlingswerk „Das zweite Leben“.

Dieses „zweite“ Leben besteht aus seiner ehemaligen Arbeit im Polizeidienst. In den 43 Jahren, in denen er dort arbeitete, sei er mit vielen bedrückenden oder gefährlichen Dingen konfrontiert worden. Um diese zu verarbeiten, fing er an, sie niederzuschreiben.

Schon zu seiner Schulzeit seien Aufsätze seine Stärke gewesen – und so sei das Schreiben mittlerweile zu seinem Hobby geworden. Zwar sei er Mitglied bei den Polizei-Poeten, einem Verein rund ums Verfassen eigener Texte, doch bezeichnet er sich selbst als „Amateur“. Erfreulicherweise finde sein neustes Buch schon regen Anklang, teile Hirsch mit. Vor allem in der Gegend rund um Hohebach sei der Roman gefragt, worüber er sehr froh sei.

An einer neuen Idee sitzt der Wahl-Assamstadter bislang noch nicht. Stattdessen nehme er sich jetzt erst einmal Zeit für andere Dinge wie etwa das Motorradfahren, ebenfalls eine liebgewonnene Freizeitbeschäftigung. So habe er vor kurzer Zeit erst eine Spritztour ins Dreiländereck am Reschenpass unternommen.

