Orden karikiert Kindergarten-Anbau

Assamstadt.Die „fünfte Jahreszeit“ begann in Assamstadt bereits im November mit der traditionellen Fastnachtseröffnung aller aktiven Mitglieder. In dieser Runde wurde auch der neue Fastnachtsorden vorgestellt, den Thomas Rupp, zweiter Vorsitzender, entworfen hat. Der als Babyschnuller stilisierte Orden mit der Inschrift „Am Kindergartenbau wurde nicht gespart, da sich das Schlackohr gerne paart“, beschäftigt sich mit dem abgeschlossenen Erweiterungsbau des Kindergartens, denn der „Schlackohren“-Nachwuchs brauchte dringend neuen Platz.

Weit über die Grenzen des Kreises hinaus ist die Gemeinde besonders durch die großen Prunksitzungen mit jährlich steigenden Besucherzahlen und durch den prächtigen Rosenmontagsumzug bekannt. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren.

Mit dem Prinzenpaar Rumann, Prinzessin Daniela I. und Prinz Falk I., und dem Kinderprinzenpaar Prinzessin Emma (Geißler) I. und Prinz Lean (Hügel) I. wird das Narrenschiff die Höhepunkte gekonnt an- und durchsteuern.

Zur Auftaktveranstaltung, der Festlegung des Einsatzplanes, trafen sich eine Vielzahl aktiver Mitglieder. Hier wurden mehr als 300 notwendige Aufgaben verteilt.

Der Start in die heiße Phase beginnt am Freitag, 17 Januar, ab 18 Uhr mit dem Kartenvorverkauf für die drei großen Prunksitzungen in der Aula der Grundschule. Ab Montag, 20. Januar, sind Karten bei der Volksbank in Assamstadt erhältlich, diese können auch unter Telefon 06294/42260 oder per Fax 06294/422639 erworben werden. Zeitgleich wird der Kartenvorverkauf über die Homepage (www.schlackohren.de) für täglich 24 Stunden freigeschaltet. Das Online-Ticketing bietet allen Interessierten einen schnellen Überblick über gute Sitzplätze und ermöglicht die Reservierung der gewünschten Karten bis zur Bezahlung.

Die Überarbeitung des Prunksitzungskonzeptes vor einigen Jahren hat sich bewährt, was auch die steigenden Besucherzahlen widerspiegeln. Die „Schlackohren“ haben damit bewiesen, dass es möglich ist, mit einem kurzweiligen Programm, einem Mix aus heißen Tänzen, tollen Büttenreden und erstklassigen Showeinlagen auf die tollen Tage einzustimmen. Ab 23.30 Uhr startet die „After-Show-Dance-Party“, bei der die Assamstadter Musikkapelle und regional bekannte DJs so richtig einheizen werden. Die Halle wird bereits eine Stunde vor Sitzungsbeginn geöffnet.

Prunksitzungstermine

Die erste Prunksitzung findet am Samstag, 15. Februar, ab 18 Uhr statt. Die „Schlackohren“ weisen darauf hin, dass hierbei der Zutritt für Jugendliche erst ab 14 Jahren oder ab der achten Klasse erlaubt ist. Der Eintritt unter 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ist möglich. Bei der zweiten und dritten Prunksitzung am 22. und 23. Februar ist der Zutritt für Jugendliche unter 16 Jahren verboten.

Karten für die Frauenfasnacht am 9. Februar werden am Sonntag, 26. Januar, von 10 bis 11 Uhr im Gemeindezentrum Assamstadt verkauft. Ab Montag, 27. Januar, kann man diese telefonisch zwischen 17 und 18 Uhr bei Rosalinde Stumpf erwerben (Telefon 06294/1807). Darüber hinaus sind für alle Veranstaltungen weitere Karten jeweils an den Abendkassen erhältlich.

Die Termine im Überblick: Kartenvorverkauf Prunksitzungen: Freitag, 17. Januar, ab 18 Uhr in der Grundschule, Online-Ticketing: ab Montag, 20. Januar, und bei der Volksbank Assamstadt, Kartenvorverkauf Frauenfasnacht: Sonntag, 26. Januar, von 10 bis 11 Uhr im Gemeindezentrum, Frauenfasnacht: Sonntag, 9. Februar, ab 18.30 Uhr, Prunksitzung: Samstag, 15. Februar, ab 18 Uhr, Prunksitzung: Samstag, 22. Februar, ab 18.30 Uhr, Prunksitzung: Sonntag, 23. Februar, ab 18.30 Uhr, Rosenmontagsumzug: Montag, 24. Februar, ab 13.10 Uhr, Kinderprunksitzung: Dienstag 25. Februar, ab 13.30 Uhr. Details zu allen Highlights findet man außerdem auf www.schlackohren.de. anru

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020