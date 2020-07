Neue Ladegeräte der Firma Ansmann

Assamstadt.Mit den neuen Comfort-Ladegeräten der Firma Ansmann ist das Laden von Akkus so effizient und gleichzeitig schonend wie nie zuvor möglich. Entscheidend ist hierfür die neuartige Perfect-7-Ladetechnologie. Die namensgebenden sieben Schritte garantieren, dass jeder Akku entsprechend seiner Kapazität perfekt mit Strom versorgt wird. Dazu werden zuerst die Restladung und der allgemeine Zustand des Akkus überprüft. Anschließend beginnt eine Schnellladephase, die automatisch beendet wird, um vor schädlicher Überladung zu schützen. Zuletzt wird der Akku schonend zu Ende geladen und bis zur Entnahme in diesem Zustand gehalten. Der „Komfort“ im Namen der neuen Geräte bezieht sich allerdings nicht nur auf das intelligente Ladesystem. Während die Modelle Comfort mini und Comfort smart das Herausnehmen der Akkus durch eine Öffnung an der Rückseite besonders praktisch machen, überzeugt das Gerät Comfort multi mit Vielseitigkeit. pm

