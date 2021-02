Närrischem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt

Das weinende „Schlackohren“-Schwein am Ortseingang von „Schlackohrhausen“ – ein deutliches Sinnbild für viele traurige Narren, die (fast) auf alles verzichten müssen.

Assamstadt. Die „Schlackohren“ müssen dieses Jahr auf ihre geliebte Fasnacht nahezu ganz verzichten. Kein Umzug, keine Prunksitzungen. keine Geselligkeit, was dieses einzigartige Fest in „Schlackohrhausen“ mit sich bringt – nahezu all dies ist abgeblasen. Für ein echtes „Schlackohr“ unvorstellbar. Doch trotz des großen Jammers den Kopf einfach in den Sand stecken, das stellt für Assamstadter Narren keine Alternative dar.

Mit ganz besonderen fastnachtlichen Aktivitäten wollen die „Schlackohren“ versuchen, trotz Corona für närrische Stimmung in „Schlackohrhausen“ zu sorgen. Hierzu haben sich die Verantwortlichen einige originelle Maßnahmen einfallen lassen.

So versenden die „Schlackohren“ via WhatsApp eine Woche lang jeden Tag Videos und Bilder aus vergangenen Fasnachtsjahren. Ferner rufen die „Schlackohren alle Umzugsteilnehmer und Vereinsmitglieder am Rosenmontag online zu einer stimmungsvollen Umzugsparty auf.

Die Mädels der Kinderprinzengarde haben ihren Tanz einzeln einstudiert und aufgenommen. Aus diesen Aufnahmen generierte die Trainerin der Garde zur Freude der „Schlackohren“ einen tollen Gesamtfilm.

Weiter wurde als kleiner Ausgleich für den nicht möglichen Live-Auftritt für die Kinderprinzengarde und allen Kinder der vierten Klasse eine Online-Party organisiert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, für große und kleine „Schlackohren“ durch Beantwortung interessanter Quizfragen zur Assamstadter Forschenacht Quizkönig zu werden.

Ein ganz besonderes Event ist die „Suche nach dem ,Superschlackohr’.“ Selbiges wird ermittelt aus den Einsendungen der besten Fasnachtsfotos. Aus den eingesendeten Bildern soll ein Gesamtwerk in Form eines Fasnachtsvideos erstellt werden.

Die „Schlackohren“ haben darüber hinaus beschlossen, trotz Corona einen – etwas anderen – Rosenmontagsumzug durchzuführen, der unter dem Motto steht „Erster Schlackohrhäuser Corona-Umzug?.

Aus Sicherheitsgründen musste die Streckenführung des bisherigen Rosenmontagsumzuges geringfügig geändert werden, so dass alle Einwohner Assamstadts unter Einhaltung der Corona-Regeln gefahrlos am Umzug teilnehmen können.

Im Einzelnen ist Folgendes vorgesehen: Ab 12 Uhr Umzugsaufstellung im eigenen Haus, 13.11 Uhr Beginn des Umzuges mit Pauken und Trompeten. Die neue Umzugsstrecke sieht folgendermaßen aus: Gestartet wird im Gäste-WC durch den Flur ins Esszimmer, danach durchs Wohnzimmer auf die Terrasse, anschließend vorbei an der Party-Ranch in der hauseigenen Küche. Gleich darauf geht es weiter durch Nachbars Garten zurück über die Terrasse ins Wohnzimmer, danach eine Treppe hoch direkt ins Schlafzimmer, wo sich auch die Einsatzzentrale des Roten Kreuzes befindet. Weiter geht es über Balkon, Büro und Umkleidezimmer. Nach einer kurzen Pause im Bad geht es weiter ins Obergeschoss und anschließend wieder zurück auf die Terrasse. Um 15.11 Uhr ist Umzugsauflösung mit anschließendem Umtrunk und Faschingstreiben im Gartenhaus.

Die Verantwortlichen sind sich im Klaren: „Die Fasnacht 2021 ist keine Fasnacht, wie wir sie kennen und lieben. Nun gilt es, das Beste daraus zu machen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.02.2021