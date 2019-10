Mit Rainer Schmidt wird’s amüsant

Assamstadt.Amüsant wird es am Dienstag, 5. November, um 19.30 Uhr (Saalöffnung ist um 18.30 Uhr) im Gemeindezentrum St. Kilian in Assamstadt (alte Kirche). Dann ist der Kabarettist Rainer Schmidt zu einem amüsanten Abend zu Gast, der die Lachmuskeln des Publikums strapaziert.

Humor, Schlagfertigkeit und Lebensfreude –dies sind Eigenschaften, die Rainer Schmidt auszeichnen. Geboren ohne Unterarme und mit einem verkürzten rechten Oberschenkel, machte er sich auf in ein erfolgreiches, vielseitiges Leben in der Mitte der Gesellschaft. Rainer Schmidt nimmt sein Publikum mit auf eine einzigartige Reise in das Land der Inklusion. Sprachwitzig und spitz ironisch „kabarettiert“ der Pfarrer, Buchautor und mehrfache Goldmedaillengewinner bei Paralympics, Welt- und Europameisterschaften. Sein Motto: „Keine Hände – keine Langeweile“. Er erzählt authentisch und natürlich ohne erhobenen Zeigefinger vom Glück und Pech des Außergewöhnlichseins.

Zu diesem bestimmt interessanten und amüsanten Abend mit Rainer Schmidt heißt die kfd Assamstadt die ganze Bevölkerung, willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.10.2019