Missglücktes Überholmanöver

Assamstadt.Immer wieder ereignen sich schwere Verkehrsunfälle aufgrund von fehlerhaften Überholmanövern. Dass bei einem Verkehrsunfall in Assamstadt am Freitagmittag niemand verletzt wurde, hing offensichtlich vom Zufall ab. Die Fahrerin eines A3 war von Windischbuch in Richtung Assamstadt unterwegs. Vor einer leichten Rechtskurve, die in eine Senke führt, setzte sie zum Überholen eines Mitsubishis an. Als sich beide Autos auf gleicher Höhe befanden, kam ein Passat auf der Gegenfahrbahn entgegen.

Der Fahrer des Passats versuchte noch nach rechts auszuweichen. Die Überholende versuchte dies auch, touchierte hierbei jedoch den nun neben ihr fahrenden Mitsubishi. Trotz der Ausweichversuche kam es auch zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Passat. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020