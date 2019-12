Assamstadt.Die Firma Karl Nied mit ihren rund 30 Mitarbeitern versteht sich als Spezialist in der Verarbeitung von Eichen- und anderer Laubhölzer. Die Produktionspalette umfasst unter anderem die Herstellung von Massivholzteilen und Komponenten für die Möbelindustrie sowie Massivholzparkett. Im Rahmen der weihnachtlichen Betriebsfeier wurden durch Geschäftsführer Michael Nied langjährige Mitarbeiter geehrt sowie Irene Behr nach 30-jähriger Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Michael Nied bedankte sich zunächst bei der kompletten Belegschaft für das Engagement im abgelaufenen Jahr und sprach im Anschluss den zu ehrenden Mitarbeitern für ihre guten Leistungen und langjährige Betriebszugehörigkeit seine Anerkennung aus. Seit 20 Jahren gehört dem Betrieb Fjodor Schlotgauer, seit 30 Jahren Irene Behr und seit 40 Jahren Hermann Fischer an.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019