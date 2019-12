Konzert der Assamstadter Musikanten

Bad Mergentheim/Assamstadt.Die Assamstadter Musikanten veranstalten am Sonntag, 15. Dezember, einen unterhaltsamen Vormittag im Großen Kursaal in Bad Mergentheim. Um 10.30 Uhr starten die Musikanten aus Assamstadt bei freiem Eintritt mit einem abwechslungsreichen Programm, in dem für jeden etwas dabei sein wird. Die musikalische Exkursion führt die Besucher von klassischen Stücken hin zu beschwingten Melodien. Auch die Anhänger der Volksmusik werden nicht zu kurz kommen: Immer gern gehörte Titel aus der volkstümlichen Blasmusik rufen zum Mitmachen und Mitsingen auf. Bild: Musikanten

