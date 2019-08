Junge Akrobaten, Seiltänzer und Clowns

Assamstadt.Im Rahmen des Schulfestes an der Grundschule boten die Schülerinnen und Schüler ihren Eltern, Familienangehörigen und zahlreichen Gästen eine abwechslungsreiche und bunte Zirkusvorstellung. Von Seiltänzern über Clowns bis hin zu Zaubertricks, Einrädern, Scherbenlauf und Akrobatiknummern wurde ein vielfältiges Programm präsentiert. Ein tosender Applaus und begeisterte Gesichter belohnten die Mühe und Arbeit der letzten Wochen.

In einer vorausgegangenen Projektwoche konnten die Schüler diverse Zirkusmaterialien ausprobieren und in Kleingruppen Zirkusnummern einstudieren. Schulleiterin Isabel Hübner, die in die Rolle der Zirkusdirektorin schlüpfte, betonte, wie motiviert und engagiert die Kinder bei der Sache waren und durchweg begeistert in die Schule kamen. „Klassenübergreifend zu arbeiten, war unsere Absicht, weg von dem angeleiteten Denken, was uns als Lehrpersonen jedoch nicht immer ganz leicht fiel, da wir das Ruder ein Stück weit aus der Hand geben mussten.“

Aber es habe sich gelohnt. Die Kinder hätten in ihren Gruppen gelernt, sich zu Vertrauen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, Kompromisse einzugehen und Entscheidungen zu treffen. Sie hätten ihre Kreativität und Fantasie gefördert und Selbstvertrauen gewonnen.

Nach der Zirkusvorstellung wurde das Publikum von der Musikkappelle Assamstadt mit einem feierlichen Festzug vom Gemeindezentrum zur Grundschule geleitet. Hier erwartete die Bevölkerung eine farbenfrohe und vielfältig geschmückte Feierlokalität, die nicht nur kulinarisch etwas zu bieten hatte.

Es gab eine Hüpfburg und Kinderschminken. Ebenso wurden Mitmach-Stationen, wie Diabolos und Jonglage, angeboten, bei denen die Besucher ausprobieren konnten, ob auch durch ihre Adern Zirkusblut fließt.

Das gelungene Fest fand großen Zuspruch und viel Lob. Zum Gelingen haben auch die fleißigen Helfer und die gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule beigetragen. gs

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019