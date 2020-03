Irmgard Freudenberger singt seit vier Jahrzehnten aktiv

Zur Hauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Cäcilienvereins und des Projektchores im Gemeindezentrum St. Kilian noch vor der Coronakrise.

Assamstadt. Eröffnet wurde die Versammlung mit einem Lied des Cäcilienprojektchores Marys Boychild unter der Leitung von Chorleiterin Saskia Zuber. Beim Totengedenken gedachte man den verstorbenen passiven Mitglieder Klaus Weiland, Elisabeth Zeitler und Cäcilia Hügel. Zu deren Ehren sang der Chor das Lied „Das Gebet“.

Zunächst ging Vorsitzender Reinhold Leuser in seinem Bericht auf die Mitgliederstatistik ein. Erfreut war er, dass Christa Scherer und Jutta Scherer in der Alt-Stimme als Neumitglieder den Verein in Zukunft aktiv unterstützen. Somit hat der Cäcilienverein aktuell 37 aktive Sänger, im Cäcilienprojektchor sind es 51.

Es sei sehr erfreulich und „erfüllt uns mit einem gewissen Stolz, dass wir in den beiden zurückliegenden Jahren, entgegen des Trends, einen Mitgliederzuwachs verzeichnen können“, betonte Leuser. Aber so gut die Statistik auch scheinen mag, im Tenor und Bass würden weiterhin dringend Stimmen benötigt.

Der Cäcilienverein mit Projektchor habe sich in den letzten zwei Jahren, seit Gründung, sehr positiv entwickelt so Leuser. Er betonte, dass dies vor allem der Chorleiterin Saskia Zuber, die den Verein humorvoll, aber zielstrebig leitet, sowie der Disziplin der Sänger während der Singstunden und bei Auftritten zu verdanken sei.

Einen besondern Dank zollte Leuser auch dem ehemaligen Chorleiter Erhard Zeitler, der den Chor bei Beerdigungen bzw. bei Verhinderung von Saskia Zuber leite. Er bat die Aktiven, auch Künftig weiterhin regelmäßig am Probenbesuch teilzunehmen.

Für die nächsten ein bis zwei Jahren hat Reinhold Leuser die Vision, eine CD mit dem Cäcilienverein-Projektchor aufzunehmen. Von der gesanglichen Qualität der Sänger ist auch Chorleiterin Saskia Zuber überzeugt. Bestimmte Kontakte mit Studios würden demnächst geknüpft. Dies sei auch eine finanzielle Angelegenheit, die zu stemmen sei.

Abschließend erinnerte Leuser, dass aktive Mitgliedschaft jedes Einzelnen eine Verantwortung bedeute, den Verein mitzutragen. Singen mache Freude, lasse Sorgen im Alltag vergessen, schenke Freude und wirke tröstend bei traurigen Anlässen. Er wünschte allen noch recht viel Freude beim Singen im Dienste der Musica Sacra.

Es folgte der Bericht der Schriftführerin Iris Frank. Insgesamt hätten die Sänger die feierlichen Gottesdienste 15 mal musikalisch umrahmt. Ferner habe man bei 20 Beerdigungen gesungen. Ein besonderer Höhepunkt 2019 sei der Patroziniumsgottesdienst mit anschließendem Festakt zum 25. Geburtstag des Gemeindezentrums St. Kilian gewesen, der vom Projektchor musikalisch mitgestaltet wurde, ebenso wie das Singen in den ersten Mai sowie am Volkstrauertag, um nur einige zu nennen. Dem Bericht von Kassierin Andrea Hügel war zu entnehmen, dass der Verein solide, wenn auch auf einem bescheidenen Niveau funktioniere. Die Kassenprüferinnen Marlise Frank und Johanna Scherer bestätigten ihr eine einwandfreie Finanzführung.

Leuser bedankte sich bei Iris Frank und Andrea Hügel, die beide ihre Tätigkeit zur vollsten Zufriedenheit machten. Er hob hervor, dass beide dieses Amt schon seit über 20 Jahre begleiteten und die Berichte bis ins kleinste Detail nachvollziehbar seien.

Bürgermeister Joachim Döffinger führte angesichts der durchweg positiven Berichterstattungen eine einstimmige Entlastung des Vorstands herbei.

In einer Ansprache zollte Döffinger allen Mitgliedern den Dank für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Er lobte die Mitglieder des Vereins, da sie eine Bereicherung in der Gemeinde seien, bei traurigen wie auch bei freudigen Anlässen, und der Chor immer parat stehe. Besonders bedankte er sich für die gesangliche Umrahmung am Volkstrauertag. Die besten Wünsche für die Zukunft überbrachte Döffinger auch von der Verwaltung und dem Gemeinderat.

Joachim Döffinger führte anschließend die Neuwahlen durch. Der komplette Vorstand stellte sich zur Wiederwahl. Vorsitzender bleibt Reinhold Leuser, zweiter Vorsitzender Gerd Wachter, Schriftführerin Iris Frank, Kassiererin Andrea Hügel, Kassenprüferinnen Marlise Frank und Johanna Scherer, Vertretung Alt-Stimme Hilde Rupp, Sopran Johanna Scherer, Tenor Franz Burkert und Bass Gerd Wachter.

Präses Pfarrer Kern überbrachte dann die besten Wünsche der Kirchengemeinde für die Zukunft des Chores. Es sei eine Bereicherung eines jeden Festgottesdienstes, bei dem der Chor musikalisch mitwirke.

Präses Pfarrer Kern und Bürgermeister Döffinger stellten sich noch etlichen Fragen der Sänger im politischen wie kirchlichen Bereich. Da Irmgard Freudenberger an der Versammlung nicht teilnahm, wurde sie im kleineren Rahmen in einer Singstunde geehrt.

Leuser bedankte sich bei ihr im Namen aller Sänger für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein. Als Sopransängerin sei sie eine unersetzliche Stütze. Von 1995 bis 1999 war Irmgard Schriftführerin im Verein. Des Weitern ist sie im sozialen Bereich rege tätig. Leuser beendete die kurze Laudatio mit dem Wunsch, dass sie noch etliche Jahre dem Verein die Treue halte. cv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.04.2020